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台積電漲勢收斂！鴻海盤中再創高　台股早盤漲近90點

▲台北股市今（9）日震盪開小高，一度漲近90點，來到23970點，權值王台積電漲勢收斂。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（9）日震盪開小高，一度漲近90點，來到23970點，權值王台積電漲勢收斂。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

投資人等待重要通膨數據6月消費者物價指數（CPI）揭曉，美股昨（8）日觀望氣氛濃，美股四大指數漲多跌少，其中那指、標普收盤再創新高。台北股市今（9）日震盪開小高，一度漲近90點，來到23970點，權值王台積電漲勢收斂，早盤漲5元，來到1040元，漲幅0.4%。鴻海漲2.5元，漲1%以上，盤中來到229元再創新猷。

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美股8日道瓊指數下跌31.08點，跌幅0.08%，收39344.79點；那斯達克指數上漲50.98點，漲幅0.28%，收18403.74點；費城半導體指數上漲108.90點，漲幅1.93%，收5765.20點；標普500指數上漲5.66點，漲幅0.1%，收5572.85點。

美股科技股漲跌互見，其中蘋果上漲0.6%，收在歷史新高227.82美元，暫居市值冠軍。輝達漲1.8%、超微漲3.9%、美超微大漲6.2%。台積電ADR則漲1.4%，收在186.63美元，市值一度突破1兆美元大關，成為全球市值第八大公司。

受到美股與美國科技股激勵，台北股市今日開盤震盪走小高，早盤一度漲近90點，來到23970點，權值王台積電今日漲勢收斂，早盤漲5元，來到1040元，漲幅0.4%。鴻海漲2.5元，漲1%以上來到229元，超越昨日盤中226元再創新猷。盤面上CoWoS、低軌衛星、矽光子表現都不俗。


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