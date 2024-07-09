鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁！今重開羈押庭 法院裁定1200萬交保
前桃園市長、已辭海基會董事長的鄭文燦涉貪獲新台幣500萬元交保，檢方當庭提出抗告，8日下午，高院撤銷原裁定、發回更裁，桃園地方法院晚間收到高院裁定後，經分案承辦法官閱卷，今（9）日上午10時整重開羈押庭，鄭文燦表情嚴肅進入地院，稍早結果出爐，
記者孫唯容/綜合報導
據了解，鄭文燦涉「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」弊案，台塑集團退休的楊姓地主，為使農地納入規畫區獲利，於2017年9月間，透過廖姓男子行賄鄭文燦。雖然之後鄭文燦退回這筆金錢，但檢調認為，其收下金錢時就已經涉及貪汙。今年6月間，檢調發動搜索約談，行賄中間人廖男遭收押禁見，楊姓地主因高齡予以交保，本月5日，檢調帶回鄭文燦訊問，依涉犯貪污重罪當庭將他逮捕，並向法院聲押，檢方認為，其犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及逃亡之虞，但桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保。
檢方對此當庭提出抗告，8日下午，高院審理後，認為桃園地院的裁定，並未說明鄭文燦是否有羈押的原因，也未說明羈押的必要性，認為原交保裁定有多個不當之處；另外，根據檢方提出的事證，仍有傳喚桃園市府相關局處公務人員之必要，以釐清本案事實，若裁定交保可能有勾串之虞。
高院指出，共犯間具有利害關係，有相互勾串供詞之可能性，且鄭文燦之於本案，無法完全排除、恐影響共犯或證人陳述之可能性，因此在案情尚未調查釐清前，鄭文燦及其他共犯、證人間仍有勾串可能性，加之桃園地院未對此詳加說明，所以撤銷發回。