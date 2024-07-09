6月大賺102億、上半年獲利204億新高 新光金早盤股價一度攻漲停
國內金控6月自結獲利陸續出爐，其中新光金控6月自結稅後大賺102.01億元，累積稅後獲利在5月突破百億元，如今累計前半年獲利更一口氣破200億元，來到204.10億元，每股稅後盈餘（EPS）1.31元，不論6月單月或累計前半年獲利，均創下金控史上新高紀錄，也激勵今（9）日新光金股價跳空以11.1元、上漲逾8%開出，隨後更進一步攻上漲停，來到11.2元，目前在11.05元震盪，漲幅仍超過8%。
記者顏真真／台北報導
對於今年6月稅後賺破百億元，新光金表示，單月表現與今年累計前5月業績平分秋色，累計今年前6個月稅後盈餘達204.1億元，雙雙都創下金控史上新高紀錄，歸因於多項突出表現，其中資本利得貢獻最多，加上主要子公司表現佳，銀行、證券都不錯，證券在台股動能強勁下獲利翻倍。
新光金子公司新光人壽6月稅後獲利87.54億元，比5月成長136%，累計前半年稅後賺進148.01億元；富證6月稅後獲利6.9億元，單月成長137％，前6月累計稅後盈餘21.14億元；新光銀行獲利也維持穩健獲利，6月稅後賺7.37億元，單月增加17％，累計前6月稅後盈餘35.44億元。
也由於6月獲利賺破百億元、累計前半年獲利亦突破200億元均創下新高，也激勵今日早盤新光金股價跳空開高，以11.1元、上漲逾8%開出，更一度攻上漲停，來到11.2元，目前仍飆漲逾8%，在11.05元震盪整理。