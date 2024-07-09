名家論壇》蕭徐行／打貪排異「一兼二顧」　賴政權維穩優先

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接著，朱元璋又打著「治亂世，用重典」的藉口，把地主、官吏、豪紳也整治了一番。特別地，明太祖則組織創辦了特務組織「錦衣衛」，職務是「緝訪謀逆妖言大逆者」，藉著搞特務，製造白色恐怖，查訪提出對皇室大逆不道言行者。這些目的都在維持皇室的存續，尤其朱家來自基層的貧苦家庭，朱元璋也許身經百戰，他的子孫既無學歷、也無經歷，被怎麼賣了可能都不知道呢。
賴清德身為少數總統，不僅在國內政壇是少數，在民進黨內也屬於少數，晉用人員以親近信任人物為主，多屬於「老、男、南」，也多非政壇耀眼及活動力強之政治人物。加上賴總統凡事愛親政不放手，但是個性強硬剛愎，自我意識很強，如今就任台灣地區最高領導人以來，無視行政院長的存在，屢屢親身跳入戰場，或是挑戰國台辦的發言、或是針對在野黨進行抹黑攻擊。此外，身為總統卻鼓動民眾起來鬥爭自己無法掌控的立法院，對於自己不認同的政見與法律動輒說三道四，甚至抹紅在野黨為中共代言人，並透過司法檢調體系加以箝制人身自由與言論自由，加上民進黨掌握了絕大多數國家的宣傳機器，完全的選輸不認輸，企圖掌控整個國家機器，以利自己下次選舉能突破目前「雙少政府」，國政受國會掣肘的困境。因此對於任何會影響其當選連任總統以及妨礙其政權掌握度的事物就會極端敏感。
極度自我的賴清德習於鬥爭，以累積個人聲望之術。2015年1月6日就當時臺南市議會議長李全教賄選案對外聲稱，除非李全教的賄選案司法已經釐清，否則不會進市議會，而且只要李全教主持議會，市府官員都不會參加，一切毀譽由他承擔云云。監察院彈劾審查會在同年8月4日上午，以臺南市長賴清德違法不進議會，架空該市立法權，悖離民主與法治原則，傷害憲政體制審查，通過臺南市長賴清德彈劾案。然而，監察院的彈劾決議並沒有阻擋賴清德的前途，反而塑造他被政治迫害的形象，讓他在同輩政治人物中獨占鰲頭，甚至博得「台獨金孫」的稱號。
這次鄭文燦貪瀆事件，主因並非民進黨派系內鬥，卻是屬於貪汙案東窗事發，賴清德順勢要有威脅感的鄭文燦落馬而已。鄭文燦曾任行政院副院長，海基會董事長等重量級職務，設想檢調在要收押他之前會完全不知會賴總統嗎？終究這個收押動作在政壇與兩岸關係上都會掀起波濤的。
由於輿論已經將這次收押行動導向內鬥、誅殺權臣的方向，即使總統府已經發了聲明，但是對於賴清德形象不利，賴總統才會主動出面強調：「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱，不得不然」，並強調，打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作，目的是要維護國家的生存發展、社會的安定，以及回應人民深刻的期待。這都是在說明，鄭文燦的案子證據充分，賴的態度是在撇清內鬥的說法，希望回應社會大眾對於國政改革的期待。
過去八年蔡政府靠著民進黨在立法院絕對多數護航，施政完全以「綠意」為主，完全無顧真正「民意」的哀求，看似一帆風順，但卻留了大量國政敗壞的紀錄，埋下了今天諸多失德敗政的事態。
鄭文燦被鎖定不過是民進黨眾多壞事件將現形的第一張骨牌，賴卓內閣未來的表現將關乎民進黨2026年地方選舉以及2008年的成敗，要解決施政障礙的關鍵核心就在於身兼民進黨主席的賴清德總統要主動地打詐、掃黑、肅貪，真正願意揪出民進黨內的壞分子，這才能再創自己的功績與聲望，為他自己走向連任之路而鋪路。然而，揭開重重政商黑幕也將動搖民進黨的黨本，讓民進黨2008年搖搖欲墜，賴總統願意嗎？
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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