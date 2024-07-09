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台積電破千還可進場？專家推定期定額3000元買護國「群山」

▲台積電成為最新的「千金股」之一，為台股創下不小的驚奇，投資人不免擔心入場點位過高，專家指出可定期定額鎖定護國「群山」。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電成為最新的「千金股」之一，為台股創下不小的驚奇，投資人不免擔心入場點位過高，專家指出可定期定額鎖定護國「群山」。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電股價日前彈升超過千元大關，成為最新的「千金股」之一，為台股創下不小的驚奇。事實上，AI熱潮已推動台股今年上半年飆漲超過28%，這樣的表現不僅是亞太地區之冠，更優於美國那斯達克指數19.22%的漲幅。有法人回顧2024上半年，打敗台股指數的基金約有20多檔，從其中篩選整理出持股包含台積電、近3個月績效前10名的的推薦基金供投資人參考，想搭上AI商機，不妨可定期定額3000元鎖定護國「群山」。

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中租基金平台總經理蘇皓毅表示，由於訓練大型AI語言模型關鍵就在算力，尤其即時生成文字回答、產生圖片影片更需要算力，必須有功能強大的晶片才能支撐AI的運作發展。台積電是全球最大的晶圓代工業者，不僅提供了全球60%的晶片供應，先進製程晶片的市佔更超過90%。

另外，輝達的GPU晶片全部由台積電代工，並使用台積電的CoWoS先進封裝技術，除了輝達，超微的AI晶片也導入CoWoS技術，這也讓台積電CoWoS產能供不應求。目前市場期待7月18日的法說會，觀察其營收狀況、全年展望、半導體產業景氣，以及來年資本支出金額等，若能比市場預期更為正向發展，目標價進一步調升潮將可期待。

蘇皓毅進一步指出，台積電最大客戶蘋果預期將在9月的秋季發表會亮相iPhone 16，並為其導入最新的A18晶片，台積電也將成為新一代處理器的獨家供應商。本次將是蘋果首度在手機產品導入AI，而Apple Intelligence平台僅支援iPhone 15以上之機種，不少果粉預期也將搭上這波換機潮，意味著未來台積電高階3奈米製程的出貨比重有機率進一步提高，同時其他蘋果供應鏈如鴻海、和碩、大立光、玉晶光等台廠也將有機會受惠。

護國神山台積電的基本面確實強勁，然而如今升破千元大關，投資人不免擔心入場點位過高。蘇皓毅表示，如果擔心投資個股的波動風險過大，利用共同基金參與這波AI投資機會就是一種很好的方式，現在想買一張台積電股票需要準備超過新台幣100萬元，並非一般小資族能負擔，但在中租基金平台利用定期定額或單筆投資「台股基金」，門檻只要新台幣3000元起，就能購入整個台股AI供應鏈的「護國群山」，捕捉更多台灣AI供應鏈成長機會。

蘇皓毅指出，畢竟這波AI熱潮帶動的不只有晶片伺服器概念股，更有電力儲存規劃的重電股，以及個人終端運用的AI PC/NB等，如先前提到的蘋果概念股等等。他說，如果投資人想更快速地找出有持股台積電的基金，可以利用中租基金平台的「熱門持股基金」快篩功能，一鍵篩選出所有站上持股成分含有台積電的基金，省去投資人挑擇標的時一一檢視十大持股的麻煩。

▲持股台積電的台股基金TOP 10（資料來源／Lipper）
▲持股台積電的台股基金TOP 10（資料來源／Lipper）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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