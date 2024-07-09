德國政府持有約20億美元的比特幣！分析：加密貨幣投資者感到害怕

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緊接著，德國政府又在上週和本週一，分別出售3000枚比特幣（價值約1.72億美元）和2739枚比特幣（價值1.55億美元）。
對比特幣價格的影響？
報導聲稱，隨著拋售進行，比特幣的價格也大幅下跌。CoinGecko的數據顯示，比特幣上週五跌破55000美元，創下2024年2月以來的新低，整個加密貨幣市場的總市值甚至在24小時內蒸發了超過1700億美元。
然而，德國出售比特幣一事，並不是加密貨幣投資者唯一擔心的問題。比特幣交易所「Mt. Gox」（已於2014年破產）向債權人支付了價值數十億美元的數位貨幣，也給加密貨幣帶來了壓力。
總部位於東京的Mt.Gox曾是全球最大的比特幣交易所，但在2011年遭到駭客攻擊，並於2014年破產。而隨著Mt.Gox債權人得到補償並出售部分比特幣資產，可能會不利於比特幣價格上漲。
德國爲何擁有價值20億美元的比特幣？
2024年1月，德國薩克森邦警方宣布查獲近50000枚比特幣，當時價值約22億美元，是從電影盜版網站Movie2k.to的運營商手中查獲的，並轉移到德國聯邦刑警局旗下的一個加密錢包中。
薩克森邦警方將此次查獲的比特幣，稱爲「德意志聯邦共和國執法機構迄今爲止，最大規模的比特幣查獲行動」。
如今，德國BKA持有約32488枚比特幣，若以當前價格計算，德國政府持有的比特幣價值約爲19億美元。
贊成出售聲浪一面倒？
並非所有人都對德國出售比特幣的決定感到高興。比如德國議院議員科塔爾（Joana Cotar），上個月就在社群平台「X 」上發文，認為政府不應該出售比特幣，而應該將其當成「戰略儲備貨幣」來持有。
科塔爾並表示，她已致信德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、財政部長林德納（Christian Lindner）、薩克森邦首長克雷奇默（Michael Kretschmer），警告他們出售比特幣「不僅不明智，而且適得其反」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。