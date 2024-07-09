蘇打綠馨儀驚傳婚變「遭錄音師老公背叛」！6年婚姻瀕臨破裂
蘇打綠近來正忙著進行「二十年一刻」的巡迴演唱會，不過今（9）日稍早卻傳出，團內唯一的女成員、貝斯手馨儀婚姻狀況出問題，因為遭到老公的背叛，導致6年婚姻瀕臨破裂，讓正忙於工作的她一個頭兩個大。且這件事似乎也影響她在工作上的表現，傳出她還對團員阿龔說重話。
記者朱祖儀／綜合報導
馨儀過去對感情世界非常低調，但2018年突然宣布，和錄音師老公單為明結婚，且不久後就傳出已經懷孕4個月，如今育有1子1女。雖然她婚後甚少曬恩愛，也不太會PO出和老公的互動，但她不時會曬出育兒日常，以及和兒女一起玩樂的照片，感覺過得相當幸福，未料現在卻傳出夫妻關係出現裂痕。
據《鏡週刊》報導，近來唱片圈瘋傳，馨儀遭到老公背叛，且男方已經提離婚，不過馨儀沒有同意。而此噩耗似乎也影響著2人，先前金曲獎時，還傳出馨儀情緒失控對阿龔講重話；單為明的工作也出問題，一起工作的同事近來都能感覺到他的失常，不過不敢詢問詳細狀況。
據了解，馨儀本來是不婚主義者，不過2018年突然宣布登記結婚，決定嫁給單為明，並邀請團員當見證人。當時馨儀提到老公，還說從了解到愛上對方之後，就已經計畫要結婚生子了，對方的記性、耐心和脾氣都很好，更說「一切發生都太自然了，自然到讓我知道，就是他了」，沒想到如今卻傳出婚姻破裂的消息。不過對此消息，蘇打綠經紀人表示，「臆測與私領域、不予回應」