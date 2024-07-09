平價火鍋別只會吃涮乃葉、肉多多！老饕改吃這間：568元水準超高

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「和牛涮我的愛店！品質真的超好的，服務人員都很親切」、「和牛涮吃好幾次囉！自助吧真的很不錯，最喜歡他們的鯛魚燒」、「第一次去就被肉的品質跟鯛魚燒驚艷到！」、「公司附近就有一家，之前中午跟同事去嗑568元的安格斯黑牛價位吃超飽的....超滿足」、「這家跟涮乃葉差不多，稍微高檔一點，非常的好吃。」
王品集團底下的「火鍋王牌」！和牛涮CP值不輸同業
事實上，老饕們討論的這家「和牛涮」就是知名餐飲集團王品底下的其中一家火鍋店，目前全台一共有11家分店，北中南都能夠吃到，主打的就是「頂級和牛」吃到飽，不管是澳洲和牛、美國和牛甚至是日本A5頂級和牛通通都有，如果不想要吃太高檔價位，也有平民版的安格斯黑牛可以選擇。
而比較一下「和牛涮」的CP值，其實不輸給同樣熱門的「涮乃葉」、「肉多多」，以涮乃葉來說，統一時代店的安格斯黑牛方案加上海鮮，晚餐及例假日成人要690元；而和牛涮安格斯黑牛晚餐及例假日則是598元，雖然沒有海鮮，但如果要去吃690元方案的涮乃葉，比較其自助吧的豐富度，寧可會直線上升和牛涮的「極上和牛價位」，768元就能吃到兩款美國、澳洲的和牛，整體略勝涮乃葉安格斯牛方案。
和牛涮真實用餐體驗分享！王品集團的服務不是蓋的
《NOWnews》記者也曾經三訪「和牛涮」忠孝店，一次享用768元的「極上和牛價位」，兩次享用858元的「頂級和牛套餐」，只能說預算充足的話直上858元的頂級和牛套餐絕對划算，除了可以吃到「澳洲金牌純血和牛」之外，店內的炙燒和牛壽司以及鯛魚燒（單點一隻89元）都是吃到飽，肉品的水準絕對是火鍋店排名前幾名沒問題。
和牛涮的鯛魚燒厲害的地方就在於，他可以單吃也可以把鯛魚的魚開口當作裝霜淇淋的容器，其霜淇淋的好吃度與涮乃葉不分上下。自助吧區菜色豐富，除了各式火鍋料以及蔬菜之外，也有提供麵類以及和牛黑咖哩飯給顧客享用！最重要的是，整間店服務態度親切和善，面對客人的提問以及要求都積極處理，不愧是王品集團底下的連鎖火鍋店，每次去用餐都能感受到其用心，難怪這麼多老饕對「和牛涮」讚譽有加！
🟡王品集團「和牛涮」
📍分店：台北忠孝東店、桃園同德店、高雄夢時代店、頭份尚順育樂世界店、嘉義垂楊店、板橋文化店、台北羅斯福店、台北林森北店、台中文心崇德店、台南中華西店、高雄博愛店
📍平日午餐時段（週一至週五）
費用：458元／568元／768元／858元／1880元
📍平日晚餐時段（週一至週五）
費用：498元／598元／768元／858元／1880元
📍例假日全天（週六、週日）
費用：498元／598元／768元／858元／1880元
溫馨提醒：第二種價位開始就有「安格斯黑牛」可以吃；第三種價位可以獲得「一貫和牛握壽司」；第四種價位開始增加「和牛握壽司吃到飽」、「鯛魚燒吃到飽」；最高規格價位則可以吃到「日本A5和牛」。銀髮族（65歲以上）以及兒童（120~140公分）都會有其50元至100元的優惠哦！幼兒（140公分以下）則多數按照價位酌收229元至599元的費用。