宜蘭「阿拉伯宮」要賣了！神秘富豪蓋好只住過1晚　奢華內裝公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
林昭文蓋「阿拉伯宮」初衷曝 蓋好13年只住過1晚
據悉，林昭文當年斥資3億元興建，2006年落成。萬寶投顧投資總監蔡明彰曾在節目上分享，林昭文曾遠赴沙烏地阿拉伯創業開設餐廳，餐廳規模最多高達40間，爾後林昭文衣錦返鄉，開了宜蘭首間百貨公司「友愛百貨」，也在和太太初戀之地蓋阿拉伯宮。
蔡明璋說，林昭文在阿拉伯宮入宮豎立感恩碑，「紀念沙烏地和阿拉真主賜給他的一切」，屋內都是凡賽斯（Versace）家具，但據悉從2006年完工到林昭文過世，13年間，林昭文只來住過1晚，因子女發現該處「晚上都黑漆漆，附近沒有什麼機能」。
2019年，阿拉伯宮傳出開價33億元求售。蔡明璋指出，有人推算1坪土地50萬，算起來土地加上造價至少要1~20億元，屋主強調「喜歡的話，有誠意的話，26億也可成交」，而重點是裡面的家具可以打包帶走。
根據世邦魏理仕CBRE資料介紹，此棟建築除了擁有遼闊寬廣的海岸景觀，可眺望龜山島海天一色美景，屋內也是金壁輝煌，兼具奢華和品味，包括包含前總統李登輝、前副總統連戰、台塑集團創辦人王永慶及前中研院院長李遠哲都曾是座上賓，堪稱國內最頂級私人招待所。
業者表示，林昭文多年前過世後，房子由家人持續維護管理，過去一度傳出求售，但其實只是外界傳說，家人相當珍惜，並沒有真的想賣，這次是抱著割愛心情，首次委託業者公開出售，希望找到有緣人接手。