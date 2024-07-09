房市／預售屋銷量破記錄？信義房屋分析三大優劣

宜蘭「阿拉伯宮」要賣了！神秘富豪蓋好只住過1晚　奢華內裝公開

▲宜蘭頭城地標「阿拉伯宮」真的要賣了，所有權人首次委託跨國商仲，正式對外銷售，但開價不公開。（圖／業者提供）
▲宜蘭頭城地標「阿拉伯宮」真的要賣了，所有權人首次委託跨國商仲，正式對外銷售，但開價不公開。（圖／業者提供）

記者徐銘穗/綜合報導

「台灣阿拉伯王」林昭文打造的宜蘭頭城地標榮梓博物館，因伊斯蘭風圓頂建築而有「阿拉伯宮」之稱，2019年林昭文胰臟癌病逝前後，曾傳出開價33億元求售，但遭林家否認，如今首次委託跨國商仲，正式對外銷售，據悉屋主希望低調，售價不對外公開。

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阿拉伯宮位在頭城鎮外澳海灘、濱海公路上，占地超過3600坪，包含私人土地約2400坪以及租用1200多坪國有地。共有5座阿拉伯圓頂建築、20間房間，正對面就是龜山島無敵海景，一旁還有座300坪的蘇州庭園「桂蓮園」，號稱藏有上億骨董。

▲宜蘭頭城阿拉伯宮位在外澳海灘、濱海公路上，占地3600坪，包含5座阿拉伯圓頂建築與一座蘇州庭園。（圖／業者提供）
▲宜蘭頭城阿拉伯宮位在濱海公路上，包含5座阿拉伯圓頂建築與一座蘇州庭園。（圖／業者提供）
林昭文蓋「阿拉伯宮」初衷曝　蓋好13年只住過1晚

據悉，林昭文當年斥資3億元興建，2006年落成。萬寶投顧投資總監蔡明彰曾在節目上分享，林昭文曾遠赴沙烏地阿拉伯創業開設餐廳，餐廳規模最多高達40間，爾後林昭文衣錦返鄉，開了宜蘭首間百貨公司「友愛百貨」，也在和太太初戀之地蓋阿拉伯宮。

蔡明璋說，林昭文在阿拉伯宮入宮豎立感恩碑，「紀念沙烏地和阿拉真主賜給他的一切」，屋內都是凡賽斯（Versace）家具，但據悉從2006年完工到林昭文過世，13年間，林昭文只來住過1晚，因子女發現該處「晚上都黑漆漆，附近沒有什麼機能」。

2019年，阿拉伯宮傳出開價33億元求售。蔡明璋指出，有人推算1坪土地50萬，算起來土地加上造價至少要1~20億元，屋主強調「喜歡的話，有誠意的話，26億也可成交」，而重點是裡面的家具可以打包帶走。

▲阿拉伯宮庭院中央金龍噴水池，象徵家族財富如活水源源不絕。（圖／業者提供）
▲阿拉伯宮庭院中央金龍噴水池，象徵家族財富如活水源源不絕。（圖／業者提供）
▲其內還有罕見以象牙雕刻的樓閣擺件。（圖／業者提供）
▲其內還有罕見以象牙雕刻的樓閣擺件。（圖／業者提供）
根據世邦魏理仕CBRE資料介紹，此棟建築除了擁有遼闊寬廣的海岸景觀，可眺望龜山島海天一色美景，屋內也是金壁輝煌，兼具奢華和品味，包括包含前總統李登輝、前副總統連戰、台塑集團創辦人王永慶及前中研院院長李遠哲都曾是座上賓，堪稱國內最頂級私人招待所。

業者表示，林昭文多年前過世後，房子由家人持續維護管理，過去一度傳出求售，但其實只是外界傳說，家人相當珍惜，並沒有真的想賣，這次是抱著割愛心情，首次委託業者公開出售，希望找到有緣人接手。

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