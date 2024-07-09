林士傑遭槍殺案能在24小時內破案？卓榮泰這樣說！

台南市區漁會理事長林士傑8日遭人近距離開槍身亡，社會震驚。國民黨立委葉元之今（9）日在立法院質詢時詢問，該案是否能在24小時內破案？行政院長卓榮泰回應，當然希望，但辦案過程還是要讓專業進行。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林士傑昨清晨遭人近距離開槍身亡，專案小組在現場發現11顆彈殼，檢察官會同法醫相驗後研判頸部及胸腔中彈為致命傷，將安排電腦斷層掃描及解剖鑑定。立法院會今天進行施政總質詢，葉元之上午質詢時詢問，目前是否會召開專案會議、讓案件趕快破案？卓榮泰說，相關部會已有專案小組進行，上午他也請內政部、警政署、法務部、警察局就此事會報，希望能掌握全部訊息、搜索歹徒。葉元之說，目前是掌握黑道還是利益原因導致？卓榮泰說，對任何可能性都不排除，也不會假設狀況。葉元之追問，該案是否能在24小時內破案？卓榮泰回應，當然希望，但辦案過程還是讓專業進行，他們已經緊鑼密鼓、上緊發條處理此事。「林士傑槍殺案不難破」 邱毅：賴清德主導的派系鬥爭已血腥上演鄭文燦捲入涉貪疑雲500萬交保 陳其邁這樣看！「鄭文燦涉貪忍不住劇透」 李艷秋列7劇本 曝這恐讓綠惹火上身快訊／鄭文燦涉貪請辭海基會董事長 總統府：賴清德尊重其決定