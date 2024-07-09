AI帶動IC設計台灣之光！3台廠營收擠進世界前8 00947聚焦績優股
今（9）日台股創高後盤中跳水，台積電在創天價1055元之後一度下挫到盤下，鴻海創盤中新高234元後也紅翻黑，一度跌2%以上，權值股中唯獨聯發科撐盤，盤中漲逾1%，來到1440到1450元之間。法人指出，隨著AI技術在各個行業中的應用需求不斷增加，帶動IC設計業業績持續成長，而台廠聯發科、聯詠、瑞昱等三大廠營收皆擠進全球IC設計前八大企業，預期隨著生成式AI需求的提升，未來台灣IC設計產業營收及獲利表現有機會持續成長。
記者許家禎／台北報導
看好台灣IC設計產業實力，與IC設計ETF後市漲升動能看俏。台新投信推出全台首檔聚焦在IC設計產業的ETF-台新臺灣IC設計動能ETF基金00947。台新臺灣IC設計動能ETF基金00947經理人黃鈺民指出，基本面持續正向，全球PMI站上50以上擴張點，美國經濟持續強勢，而中國也見到改善，此外，AI供應鏈業績可望逐季向上成長，PC、NB等消費電子需求仍在醞釀但預期將逐漸轉好，下半年景氣可望優於上半年，預測機構一致預測台灣2024年GDP重返3%以上，台股企業獲利年增率有機會上看二位數。
此外，今年第四季美國將進行總統大選，據歷史經驗顯示，美國總統選舉當年，美股平均漲幅高達10%左右，加上聯準會今年仍有機會降息，對台股具激勵作用，有助於激勵股市中長線漲升行情，短線若遇較大的修正皆是低接買點。
黃鈺民表示，AI技術在各領域需求不斷攀升，包括生成式AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，在AI商機大爆發下，帶動高性能及低功耗的晶片需求，掀起台灣IC設計產業另一波成長高峰。台灣IC設計股預期下半年後將成為進入旺季效應的主軸，更進一步，明年長線的產業趨勢成長動能將延續，建議可優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握一籃子績優IC設計股後市行情。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。