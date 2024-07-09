江坤俊爆醫院激戰護理師懷孕「她尪早結紮」！5百萬封口內幕曝光
名醫江坤俊爆出偷吃女護理師，和老婆劉藺秦共同發聲明滅火，無奈止不了血，一連爆出該名女護理師其實已婚，江坤俊付500萬封口費一事，今（9日）又傳出500萬封口費內幕是女護理師懷孕，但老公早已結紮，因此婚外情才被抓包。對此，江坤俊經紀人向《NOWnews今日新聞》回應，「醫生的私事，不再回應。」
記者林奕如／台北報導
江坤俊愛家好男人形象破功，被TVBS切割，暫停主持節目《健康2.0》一個月，稱他目前在國外和家人旅遊，又被爆性騷主播鄭凱云，外界認為他應該是回不去節目。不只如此，醜聞還連環爆，根據《三立新聞網》報導，他和女護理師的曖昧在醫院不是祕密，在醫院激戰被人撞見，現場還遺留內褲。
江坤俊曖昧的該名護理師其實已婚，爆出懷孕一事，但老公早就結紮，因此江坤俊付500萬封口費，讓這段婚外情不曝光，該名護理師之後也緊黏江坤俊，並且作風越來越高調。
江坤俊負面形象讓婆媽粉心碎一地，掀起抵制浪潮，上周和韋汝主持節目《健康2.0》照常播出最新一集，讓觀眾相當傻眼，不過該集是之前錄製的存檔，接下來是否會換主持人，目前未知。TVBS日前回應表示，「江醫生原先就規劃7月要帶家人出國旅遊，節目單位也已錄製節目存檔，讓江醫生出國期間，暫停主持活動，好好休息與家人相處。」
※【NOWnews 今日新聞
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