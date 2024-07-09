美國男籃預賽強碰塞爾維亞！Embiid不在乎對決Jokic：為國家而戰

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美國男籃在巴黎奧運上的首場比賽就要交手塞爾維亞，這對Joel Embiid來說將會是相當大的考驗，因為對手禁區將擁有身為現今NBA中鋒第一人的Nikola Jokic，2人的對決勢必也會是外界關注焦點。而稍早Embiid受訪時被問到是否會期待與Nikola Jokic交手，他則表示，「我不在乎Jokic，我正在為我的國家效力。」
Embiid肯定球隊休賽季操作 稱目標依舊是冠軍
而Joel Embiid稍早也談到了母隊76人隊今夏的操作，他則表示儘管球隊勢必需要磨合，但目標依舊是總冠軍，「這感覺就像從頭開始一樣，我知道這裡頭會有很多成長的煩惱，但我們需要團結在一起。我們的目標就是總冠軍，但這不會一夜之間就發生，希望球隊的每個人都能夠抱持著同一個目標，並保持步調一致，在場上竭盡所能去做好該做的事情。」
而76人今夏最重要的操作，莫過於成功網羅明星前鋒Paul George，而Joel Embiid則是給予他讚美，「我認為就帳面上來看，我們的陣容棒極了。這真的非常棒，Paul George能夠單打突破到內線，又擁有十分出色的投射能力，他真的是非常出色的球員，接球後投籃命中率能夠達到40%或45%；Tyrese（Maxey）我們也都知道他是很棒的球員、無球跑動者，接球就投非常棒。」Embiid如此說到。