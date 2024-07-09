台股雲霄飛車！創高後急殺500點 電金傳跳水、台積電平盤震盪
台北股市今（9）日以23888點開出，早盤一度飆漲逾245點，衝上24126點新高，隨後受到權值股熄火拖累，電金傳跳水，加權指數震盪加劇，盤中急掉超過500點，指數最低觸及23607點。 權值王台積電早盤股價大漲20元，攀高至1055元刷新天價，公司市值超過27兆元，約莫10點鐘時翻黑，下跌10元至1025元，接近午盤時仍在平盤震盪。
記者鄭妤安/台北報導
上週台股週線大漲524.34點，晶圓龍頭大廠台積電正式站上千元大關，雙雙締造新猷。分析師看好台積電股價有機會上升至1200元之上，台股加權指數向上的空間至少可能還會有1600點左右。展望後市，權值股有機會補漲，漲多的中小型股需特別留意逢高賣壓。此外，台積電18日法說會在即，預計將釋出與2025年資本支出有關的利多消息。
其他科技權值股方面，昨日噴漲的鴻海早盤原本漲至229元再創新猷，隨後挫逾2%以上，來到220.5元位置，同樣在接近午盤時，仍於平盤上下震盪。聯發科、大立光齊力推升台股早盤攻高，前者一度大漲20元至1450元，後者最高勁揚至3140元，隨後漲幅收斂，但仍大漲60元左右；廣達6月營收報喜，今日股價上漲逾7%至342.5元。