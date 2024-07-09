8旬嬤腰椎痛到難翻身　醫灌骨水泥「攏麥痛啊」

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亞洲大學附屬醫院骨科醫師鐘本聿表示，患者被家屬推著輪椅到門診時，表情十分痛苦，不斷表示腰部很痛，「幾乎無法走路」，甚至翻身或起身時疼痛都會加劇，任何小動作也會痛到掉眼淚，不僅嚴重影響生活品質，甚至影響到睡眠，但她不敢讓家人知道摔倒，「因為擔心會被罵」。
所幸經由X光檢查找出病因後，建議阿嬤接受微創經皮椎體成形術，手術後隔天下背痛的情況便緩解許多，疼痛指數從9降到1-2，住院兩天後就穿著背架順利走路出院，直笑說「攏賣痛啊」。
鐘本聿表示，類似上述蘇阿嬤胸椎或腰椎壓迫性骨折症狀，是許多患有骨質疏鬆症的年長病人常見案例，通常是在跌倒後、搬重物甚至咳嗽、打噴嚏所造成，一般可以先止痛、穿背架保守治療，如果病人對止痛效果反應不佳，或疼痛嚴重影響生活甚至臥床，就會建議手術治療。
鐘本聿也解釋所謂「微創經皮椎體成形術」是先在皮膚上切出約0.5公分的傷口，再藉由特殊套針將「骨水泥」灌入椎體塌陷處，就是俗稱的「灌漿」，達到重新穩固椎體的效果，多數患者術後多半可以從無法自己翻身到能夠下床活動，常見的併發症是骨水泥外漏，但是幾乎不會造成嚴重後遺症，以現階段的醫療技術和材料而言可說是十分安全。
鐘本聿也強調，胸腰椎壓迫性骨折跟骨質疏鬆兩者幾乎是同時存在的疾病，往往是發生壓迫性骨折或髖關節骨折之後，才被發現患有骨質疏鬆症，如果能先透過治療減緩骨質流失，就能預防因為輕微意外所造成的骨折，例如停經後的女性病患就是高風險族群，此外，若出現身高變矮、駝背或者出現下背疼痛等問題，也可能是骨質疏鬆徵兆。
鐘本聿提醒，民眾務必趁早存骨本，多攝取鈣質、維生素D3、蛋白質、適度曬太陽以及負荷運動，必要時可與醫師諮詢透過骨鬆藥物治療，達到早期診斷、早期治療的效果。