連鎖鍋貼、水餃也要漲！八方雲集「每顆將破7元」 平均調幅6%~7%
連鎖餐廳近日紛紛喊漲價，繼鼎泰豐上個月漲價，每顆小籠包貴3元，饗饗與旭集兩大自助餐品牌也8月12日起也將漲，以鍋貼為主打的八方雲集也將於明日起漲價，水餃與鍋貼將調漲0.4~0.5元。目前八方雲集鍋貼、水餃價格為每顆6.5~6.6元（新蔬食口味為7元），調漲後將每顆破7元。
記者葉盛耀/綜合報導
八方雲集於去年2月調漲過，今年7月則針對水餃與鍋貼，將於明（10）日起每顆將調漲0.4~0.5元。八方雲集表示，致力提供消費者多樣美味安心餐點及便利的用餐體驗，堅持採用最新鮮的食材，物流每日配送至各門店，面臨原物料價格波動、電價調漲以及缺工等大環境營運挑戰，為堅持餐點品質，部分商品售價將於明（10）日起調整。
其中水餃、鍋貼每顆調漲0.4~0.5元，平均調幅6%~7%，但酸辣湯、玉米濃湯價格維持35元不變，牛肉麵系列以及飲品類商品價格亦維持原價。
鼎泰豐上個月也剛漲價，小籠包每顆貴3元、一籠10顆從250元調整為280元，排骨蛋炒飯飆破300元，售價為310元，最貴的蝦仁肉絲蛋炒飯一盤已要價360元，元盅雞湯也漲了20元，人氣小菜漲更兇、漲幅20%最大。即起調漲品項多達150項，佔了菜單8成，平均漲幅為6%。
至於饗賓集團旗下超人氣的「旭集」及「饗饗」2大Buffet品牌，也將於8月12日起，平日下午餐調漲100元，每人將1090元才吃得到。