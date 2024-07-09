美總統大選前鬼故事？大摩知名空頭：美股極可能出現10％回檔
美國總統大選倒數四個月，為全球金融市場帶來不確定性，華爾街知名空頭分析師、摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）策略師威爾森（Mike Wilson）近日發話，由於政策的不確定性，投資人應該做好股市大幅回檔的準備，並研判美股可能面臨10%回檔。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《彭博》報導，威爾森指出，隨著美國總統大選、企業財報、美國聯準會政策的不確定性加劇，從現在開始到大選這段期間當中的某個時刻，美股很有可能會出現10％的修正回檔，他研判，Q3預計將會相當動盪。
不過，雖身為知名空頭，威爾森也不敢完全看衰美股，他認為，這些預期中的即將回檔不需特別擔憂，反而是投資人進場撿便宜的機會。
威爾森仍看好大型股、資產負債表良好的公司以及可以實現盈利的公司。他強調，若持續漲勢，很難在這些標的中找到便宜股票，但如果回檔10%，便可能會再次對這些公司感興趣，並建議投資人專注於個股而非指數。
另一方面，美股上半年的強勁漲勢，在進入Q3後逐漸被視為動盪階段，華爾街分析師們愈來愈保守看待，摩根大通（JPMorgan，小摩）交易部門的泰勒（Andrew Tyler）也提到，對於疲軟的經濟數據仍持樂觀態度，但信心稍稍下滑；花旗集團（Citigroup）也認為指數可能潛在回調可能性。