資深媒體人揭林士傑對賴超重要 地方黨部嗆：資深只是混得久
民進黨台南市議員林依婷父親、台南市區漁會理事長林士傑，昨日清晨在住家門口遭人近距離槍擊，送醫後仍不治身亡，引發社會譁然，資深媒體人董智森透露林士傑是總統賴清德超大咖樁腳。對此民進黨台南市黨部今（9）日反嗆，靠仇恨造謠的人，打著資深媒體的名號，到處散播假消息，發言一點公信力也沒有。黨部主委郭國文也強調，目前最重要的就是盡快破案，還給家屬一個公道，外界過度揣測都無助於事，唯有破案釐清真相，避免輿論對家屬造成二次傷害。
記者陳威叡／台北報導
對於董智森稱台南市區漁會理事長林士傑是總統賴清德在台南的超大咖樁腳一事，民進黨台南市黨部反擊稱，有一位靠仇恨造謠的人，打著資深媒體的名號，到處散播假消息，然而其「資深」的稱號也只是因為在媒體圈混得久而已，發言倒是一點公信力也沒有，過去用汙衊話語做出極度仇綠的言論，早已暴露其立場。
黨部說，理事長林士傑與誰親近，其實地方人士大家都很清楚，賴清德在台南擔任公職期間，和林士傑並不十分熟識也無私交，更遑論是「大咖樁腳」這種無稽之談，但造謠媒體人偏偏所有謠言都要牽扯到總統賴清德，只會凸顯造謠者的惡質與無知，希望公共評論者能自重，勿以訛傳訛。
主委郭國文表示，目前最重要的就是盡快破案，還給家屬一個公道，外界過度揣測都無助於事，唯有破案釐清真相，才避免輿論對家屬造成二次傷害。