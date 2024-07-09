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名家論壇》黎榮章／大數據分析罷免門檻　國民黨怕什麼？

▲內政委員會審《選罷法》，朝野爆發衝突。（圖／陳明中攝，20240704）
▲內政委員會審《選罷法》，朝野爆發衝突。（圖／陳明中攝，20240704）

文／黎榮章

國會改革修法完成三讀後，在青島東路上抗議的民間團體呼籲，將場外監督力量轉化為全國各地進一步的監督制衡力量，不排除對違反民意的立委發動罷免，多名藍委遭點名。同時間，基隆市長謝國樑的罷免二階段連署截止，立法院也在國民黨團主導下，於委員會排案審查《選罷法》，要提高罷免門檻，讓民進黨強力抗議「反對鳥籠修法」。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察6月以來網路上對罷免的討論聲量走勢，因國會改革修法在5月底三讀通過，6月初正是罷免討論熱度正高時，單日討論量破萬則，哪些藍委是危險名單、哪些藍委仇恨值高，都在網路上被熱議不已。但因立委就職未滿1年，罷免尚無法正式啟動，所以相關討論進入6月中旬後略為降溫，單日討論量跌破4000則；到6月下旬，因謝國樑罷免連署即將截止，網路上有關罷免的討論熱度再漸漸爬升，隨著謝國樑第二階段連署逐步逼近連署門檻，網路上的罷免討論量再度升溫，衝破單日1萬則，6月29日拆樑團體宣布連署已達3.6萬份門檻、7月4日朝野立委為了內政委員會排審選罷法攻防，都讓討論度再衝上高點。

▲罷免相關討論：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲罷免相關討論：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
提高罷免門檻到底是不是踩不得的地雷？觀察網路上有關提高罷免門檻的正負面情緒，可發現確實負面聲量9234筆，遠大於正面聲量2508筆，好感度僅0.27。國民黨原本有意透過修法，增加「罷免同意票數超過被罷免人當選得票數」規定，透過提高門檻來避免罷免行動遍地烽火，然而被民進黨貼上「鳥籠修法」、「沒收民權」標籤，連民眾黨都表明不支持，讓國民黨頓失立場。

▲罷免門檻提高相關討論：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
▲罷免門檻提高相關討論：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
進一步分析網路上有關提高罷免門檻的留言內容主題，其中批民眾黨不出來投反對票佔18.6%聲量、認為國民黨怕被罷免才要修法17.6%、認為民眾黨應該用力反對12.7%、批評民進黨選輸就搞罷免11.7%、認為應該罷免謝國樑10.9%、幫青鳥行東加油10.6%、認為總統也應該要罷免9.4%、批評藍白是垃圾8.4%。

顯然將近5成的意見，都是反對修法、認為應該用力反對修法，尤其在內政委員會扮演「關鍵一席」的民眾黨，其意見動向更被網友聚焦討論，無怪乎民眾黨不再像國會改革修法時，踩穩與國民黨一致立場，而是表態「不應提高選罷法現行規範的罷免門檻、罷免連署與程序要嚴謹」。

▲罷免門檻提高：網路留言討論內容 主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）
▲罷免門檻提高：網路留言討論內容 主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）
中華民國憲法第17條明文規定「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」，罷免是受憲法保障的人民基本權利，選罷法過去曾歷經多次修法，逐步調降罷免門檻，到2016年底現行版本修法通過後，罷免權利被多次行使，也才真的出現立委、縣市長被成功罷免的案例，可說是讓人民嘗到罷免權的好處。過去國民黨推動國會改革修法，嗆執政的民進黨「為何害怕國會監督」如今若國民黨要執意強推提高罷免門檻，恐怕也會被反問「為何害怕民意監督」。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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