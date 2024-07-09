名家論壇》黎榮章／大數據分析罷免門檻　國民黨怕什麼？

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提高罷免門檻到底是不是踩不得的地雷？觀察網路上有關提高罷免門檻的正負面情緒，可發現確實負面聲量9234筆，遠大於正面聲量2508筆，好感度僅0.27。國民黨原本有意透過修法，增加「罷免同意票數超過被罷免人當選得票數」規定，透過提高門檻來避免罷免行動遍地烽火，然而被民進黨貼上「鳥籠修法」、「沒收民權」標籤，連民眾黨都表明不支持，讓國民黨頓失立場。
進一步分析網路上有關提高罷免門檻的留言內容主題，其中批民眾黨不出來投反對票佔18.6%聲量、認為國民黨怕被罷免才要修法17.6%、認為民眾黨應該用力反對12.7%、批評民進黨選輸就搞罷免11.7%、認為應該罷免謝國樑10.9%、幫青鳥行東加油10.6%、認為總統也應該要罷免9.4%、批評藍白是垃圾8.4%。
顯然將近5成的意見，都是反對修法、認為應該用力反對修法，尤其在內政委員會扮演「關鍵一席」的民眾黨，其意見動向更被網友聚焦討論，無怪乎民眾黨不再像國會改革修法時，踩穩與國民黨一致立場，而是表態「不應提高選罷法現行規範的罷免門檻、罷免連署與程序要嚴謹」。
中華民國憲法第17條明文規定「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」，罷免是受憲法保障的人民基本權利，選罷法過去曾歷經多次修法，逐步調降罷免門檻，到2016年底現行版本修法通過後，罷免權利被多次行使，也才真的出現立委、縣市長被成功罷免的案例，可說是讓人民嘗到罷免權的好處。過去國民黨推動國會改革修法，嗆執政的民進黨「為何害怕國會監督」如今若國民黨要執意強推提高罷免門檻，恐怕也會被反問「為何害怕民意監督」。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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