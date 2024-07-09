美國驚見「子彈販賣機」！如買飲料般輕鬆買彈藥　恐加劇槍枝暴力

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目前「子彈販賣機」已經在阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州和德州等地的商店已陸續安裝，科羅拉多州也即將跟進。 「美國子彈」執行長馬格斯（Grant Magers）透露，收到了200多個安裝機器請求，且每天都在增加。
「美國子彈」表示，這是「前所未有的彈藥銷售」，徹底改變手槍、步槍和霰彈槍彈藥的銷售方式，且全天候開放，民眾隨時隨地能買子彈。
但全天候的供應模式仍引起擔憂，外界質疑是否變相鼓勵民眾持有更多彈藥，進而增加槍枝暴力的風險。有倡議槍枝管制的人士認為，販賣機讓購買彈藥變得更加容易，如同購買日常用品一般，這將增加槍枝意外和犯罪事件發生的風險。
此外，網路安全專家惠利（Andrew Whaley）表示，儘管販賣機配備臉部辨識等安全措施，但任何系統都並非100%安全，並補充說「隨著零售商繼續將此類服務數位化並為其註入先進技術，他們不可避免地會擴大網路犯罪分子的攻擊範圍，將每項創新轉化為潛在的漏洞」。惠利憂心，有心人士可能會利用系統漏洞，或攻擊臉部辨識軟體，來非法取得彈藥。
「美國子彈」強調，販賣機合法，會儲存交易紀錄，設立目的旨在為守法公民提供更便利的彈藥購買管道，擺脫商店營業時間和排隊的限制，販賣機設置嚴謹的安全機制，並承諾不會儲存或洩漏顧客個資。
美國槍枝暴力問題泛濫成「公衛危機」
事實上，美國槍枝暴力問題泛濫。據統計，目前已安裝「子彈販賣機」的阿拉巴馬州槍枝死亡率為居美國排名第四，2022年每10萬人中有25.5人死於槍枝，一年近1300人死於槍枝。槍枝暴力已經成為社會問題。拜登政府一直致力於推動更嚴格的槍枝管制法，先前美國醫務總監更宣布槍枝暴力為「公衛危機」並疾呼進行全面槍枝管控。