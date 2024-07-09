新股抽紅包來了！本週2檔新股抽籤 這檔「中籤報酬率達4成」
又有新股紅包可以申購！台股本週有2檔新股抽籤，包含大宇資、佳和，其中，大宇資則是辦理上櫃增資，每股承銷價65元，若以昨（8）日收盤價72.2元計算，抽中一張可以賺7200元、潛在報酬率11%。另佳和辦理上市增資，每股承銷價14元，潛在報酬率達40%，但申購僅到今日下午2點為止。
記者魏妤庭／台北報導
根據證交所資料顯示，佳和每股承銷價14元，申購期間為7/5到7/9間，抽籤時間為7/11，撥券日期為7/19。若以7/8收盤價19.7元計算，抽中一張就可以賺5700元，潛在報酬率達到40.7%，截至目前為止有15.9萬筆參與申購量。
大宇資則是辦理上櫃增資，每股承銷價65元，申購期間為7/8到7/10間，以昨日收盤價72.2元計算，抽中一張可以賺7200元，潛在報酬率11.8%，截至目前有4.8萬筆參與申購量。
除了佳和、大宇資外，還有一家公司滿心將辦理上櫃增資，每股承銷價42元，承銷總數850張，申購期間7/10到7/12，抽籤時間為7/16，撥券日期7/25。如果以昨日收盤價55.8元計算，抽中一張就可以賺1.38萬元，潛在報酬率為32.86%。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。