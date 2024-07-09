台股衝24126點拉回！瑞銀仍看好這些因素支撐　喊股價不算太貴　

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對於半導體個產業展望，目前看CPU產品更新能見度非常佳，今牛下半年輝達Blackwell新平台將啟動，明年Blackwell Ultra也將就位，而邊緣AI像是AI手機換機週期也有望加快，AI PC即便近期反饋比較保守，PC去年基期比較低，加上ARM陣營積極搶入，消費者回應亦不錯，瑞銀預估PC市場未來2年至3年將會有相當的競爭，車用修正後需求也將持穩。
另外，瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞也提到，半導體仍在復甦階段，去除記憶體，今年半導體產業有望成長12%，明年加速成長至19%，晶圓代工產用率2026年才會到高點，就基本面觀察，未來幾度產業仍有更好機會，看好先進製程和成熟晶圓代工及邏輯IC相關產業。
瑞銀投資銀行台灣硬體科技研究部主管陳星嘉則指出，隨著雲端持續成長下，科技業成長動能來自運算提升，有利於台灣ODM廠，輝達新一代AI伺服器GB200轉至一線代工廠，同時，在蘋果釋出AI策略藍圖後，亦可留意蘋果供應鏈。
至於台股是否過熱？現在會不會太貴了？瑞銀投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾認為，今年首季和COMPUTEX後，部分企業獲利有調升，第2季部分企業營收和獲利還有上調可能，而第3季底將有輝達Blackwell晶片、iPhone新機、AI PC新品導入，如果市場需求高於預期，台股企業獲利也會繼續上修成長動能。
她更指出，若拿掉台股前4大市值股票，台股還在26年平均以上、不到一個標準差，並不是太貴，瑞銀對台股持正向看法。在產業方面，電子族群仍以半導體最為領先，傳產則是航運。展望後市，對第2季季報表現仍有期待，獲利在未來幾個月仍有成長度可期，估計今年台股獲利成長27%，明年約19%，後年有望達16%。
不過，她也提到，台股今年類股輪動非常快，從電子類股輪動出來的資金，大部分流入傳產類股的運輸和金融族群。以瑞銀覆蓋的領域來看，比較偏好電信股，下半年應該會顯現合併綜效，推升獲利成長，而週期性循環股例如自行車、紡織服飾代工，也是下半年可以關注的產業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。