台股權值雙王失靈！盤中震盪500點 終場收小紅但2萬4又失守
台北股市今（9）日以23888點開出，早盤一度漲逾245點，衝上24126點新高，但隨後受到權值股台積電與鴻海紅翻黑拖累，10點鐘左右下殺來到23607點，上下震盪519點之後，來到平盤上下。終場小漲21點，收在23900點，24000點又曇花一現。權值王台積電終場漲5元，來到1040元，漲0.4%。
記者許家禎／台北報導
權值王台積電今日早盤股價大漲20元，攀高至1055元刷新天價，公司市值超過27兆元，但10點鐘紅翻黑，來到盤下1025元，隨後在平盤附近震盪，終場漲5元，收在1040元，漲幅0.4%。鴻海也是同樣情況，早盤來到234.5元創高，但盤中下殺來到220.5元，之後則在盤下震盪，終場跌1元，收在225.5元，跌幅0.4%。
另外，前幾日強勢的鈺德、錸寶與錸德今日漲多拉回，通通跌停作收。而今日成交量第一名為新光金，爆量52萬張，終場漲7%以上，來到11元，主要是6月獲利驚艷，受到投資人追捧。而今日抗跌股，也包括廣達、大立光、聯發科、台達電與日月光。廣達今日收漲5%以上，日月光漲4%多，大立光與聯發科漲2%以上，台達電漲近2%。