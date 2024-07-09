俞大㵢到底有什麼問題？外交部曝「初步報告」：還有事項須釐清
駐美代表俞大㵢被爆花費鉅額公帑整修官邸，高額購入床組、沙發、咖啡機等，引起外界撻伐聲浪。立院外委會上月27日通過臨時提案，要求俞大㵢針對爭議提出書面說明，並在2周內將調查報告送交外委會。外交部發言人劉永健今指出，已收到初步報告，但仍有事項待釐清因此尚未交給外委會。
記者莊蕙如／台北報導
俞大㵢日前遭爆花費高達800萬公帑整修官邸，高額購入床組、沙發、咖啡機等，也曾向外交部申請換購高級公務車，最終遭擋下。
外交部長林佳龍也澄清800萬金額是錯的，上半年駐美代表處與官邸申報核銷的金額約35萬美金，但其中28萬美金是用於購置重要設備，包含備用發電機等，扣除後僅有7萬美金、約250萬台幣，且不是全部用在官邸，也有用於代表處。
林佳龍也已和俞大㵢通過電話了解相關情形，且也擬定《駐外館處雜項設備購置費支用原則》，納入「比價機制」、「分層核定」，使採購規範更明確嚴謹，以杜爭議。
外交部發言人劉永健今日指出，目前外交部已經收到初步報告，但因為還有些事實仍在與駐美代表處釐清，因此還沒送交外委會。至於駐外館處採購設備的支用原則，劉永健則說，外交部已通電所有駐外館處且即日實施。