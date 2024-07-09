台灣伴手禮霸主換人當！他行李箱塞「新款1零食」 日本人全驚艷
台灣伴手禮是許多外國旅客的最愛，但有別於以往常見的小泡芙、牛軋餅、果乾等品項，最近臉書粉專「喜歡的文具實在太多了」就分享最新的台灣熱門伴手禮，他去日本參加筆展時，半個行李箱都塞滿荷包蛋口味洋芋片，到了當地果然大受日本人的歡迎，貼文曝光立即引起熱議，不少台灣人也狂讚「太會買了，這口味很特別！」
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「喜歡的文具實在太多了」分享到日本參加筆展的心得，他7日發文寫下「令全場日本朋友驚艷的（香煎）荷包蛋口味洋芋片，不枉我耗了半個行李箱的空間。」只見畫面中一名日本阿北就拿著荷包蛋口味洋芋片，對著鏡頭展現燦爛笑容，而手上的洋芋片早已被打開享用，貌似他真心非常喜歡這個特別的口味。
貼文曝光後，不少台灣人也大讚，「上週在超商買兩包，週末和家人一起分享，咬下瞬間的蛋味真的太神奇了」、「這個洋芋片真的很像荷包蛋煎恰恰的味道」，就連部落客「迷妹有話對你說」都留言直呼「就說了這個東西超適合送給外國人當伴手禮！」據悉，這款洋芋片於2024年3月才於台灣新上市，神奇口味瞬間就引起台灣人瘋搶，各大通路都經常出現缺貨狀態。
事實上，日前才有網友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」中詢問，「最近要去日本大阪拜訪老朋友，想請教一下各位社友們，一般日本人喜歡台灣的什麼名產？」當時網友們最推薦的伴手禮是烏魚子，接著依序為義美小泡芙、牛軋餅、茶葉、三點一刻奶茶等。