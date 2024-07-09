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遭爆毆打病患、詐保 宏恩醫院總院長親上火線喊冤

▲遭爆毆打病患、詐保，台中宏恩醫院總院長吳子鈞親上火線反駁澄清，希望多給第一線醫護人員鼓勵。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.9)
▲遭爆毆打病患、詐保，台中宏恩醫院總院長吳子鈞親上火線反駁澄清，希望多給第一線醫護人員鼓勵。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.9)

記者金武鳯/台中報導

台中宏恩醫院龍安分院遭爆包庇護佐毆打病患，詐保及黑幕重重等，宏恩醫院76歲總院長吳子鈞，今日偕醫護團隊出面喊冤澄清，並對造成社會紛擾致歉。總院長特助廖淑芬對於被外界誤解，更是淚撒現場，表示第一線醫護人員全心奉獻，盼外界多點鼓勵。

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吳子鈞首先強調，「待病如親」，把病人當家人看待是宏恩精神，絕不會發生包庇打人事件。至於媒體報導楊姓病患家屬投訴的「毆打」個案，純粹是「他先出手打人」，造成照顧者情緒也上來。但是醫護人員回手就是不對，事件發生第一時間，院方就依人資規範將打人的護佐停職，後來他自覺帶給院方困擾主動離職。院方也請警方介入處理，對於病患跟家屬表達歉意，表示未來將加強管理，提升服務品質。

▲遭爆毆打病患、詐保，台中宏恩醫院龍安分院總院長偕醫護團隊站出來面對澄清。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.9)
▲遭爆毆打病患、詐保，台中宏恩醫院龍安分院總院長偕醫護團隊站出來面對澄清。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.9)
吳子鈞表示，精神醫療是國家安全網最需要加強地方，宏恩醫院一向支持政府全力彌補社會安全網的破洞，難顧的，沒人想收的，只要相關單位開口，宏恩都來者不拒。以致，當時彰化地檢署檢察長跟他說，「這人5天打了10多人，沒有人敢收」，他也明知棘手，但未推辭。

至於所謂詐保指控，吳子鈞嚴正否認。他說，本院看病，收不收住院，是依政府法規規定，健保有收案指標，可以收才能收，規定明確。何況收住院是醫師等團隊評估，非ㄧ人決定，健保局和保險公司都有審查機制，病人要申請保險，與院方無關，如果再對醫院抹黑，將保留法律追訴權。

▲總院長特助廖淑芬提示不起訴書，證實性侵案與院方無關，卻仍被大肆宣染，遭到外界誤解，當場委屈落淚。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.9）
▲總院長特助廖淑芬提示不起訴書，證實性侵案與院方無關，卻仍被大肆宣染，遭到外界誤解，當場委屈落淚。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.9）
有關爆料者指控分院隱匿性侵案件、剪輯現場監視影片，吳子鈞說，全是子虛烏有的編造故事，雙方已提告訴，進入司法裁決。至於醫院部份，已獲不起訴處分，證實與院方無關，豈料被大肆宣染，影響醫院名譽。特助廖淑芬當場高舉不起訴處分書，委屈落淚說「同仁們看到報導，深感被誤解，無不心碎」。

現年76歲的宏恩醫院吳子鈞總院長，原本是腦神經外科名醫。20餘年前，因為政府一句台中沒有收容精神監護醫院，病患需要遠赴台東住院，他毅然放棄高收入，成立龍安分院投入精神醫療領域，多年來，配合法務部收治監護處分治療病患逾5000人。他澄清出身土水師後代，沒有強硬背景。                   

奉獻醫療超過半世紀的吳子鈞，即使76歲了，仍然「一天24小時都在工作」。事實上，吳子鈞不但創辦台中宏恩醫院，實現蓋窮人醫院夢想，還擴建龍安分院，更因精神障礙患者除夕夜一句話「渴望有個家」，散盡家財，買地籌建完成喜願家園，獲得台中市醫師公會頒發醫療奉獻獎。

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