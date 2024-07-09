遭爆毆打病患、詐保 宏恩醫院總院長親上火線喊冤

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吳子鈞表示，精神醫療是國家安全網最需要加強地方，宏恩醫院一向支持政府全力彌補社會安全網的破洞，難顧的，沒人想收的，只要相關單位開口，宏恩都來者不拒。以致，當時彰化地檢署檢察長跟他說，「這人5天打了10多人，沒有人敢收」，他也明知棘手，但未推辭。
至於所謂詐保指控，吳子鈞嚴正否認。他說，本院看病，收不收住院，是依政府法規規定，健保有收案指標，可以收才能收，規定明確。何況收住院是醫師等團隊評估，非ㄧ人決定，健保局和保險公司都有審查機制，病人要申請保險，與院方無關，如果再對醫院抹黑，將保留法律追訴權。
有關爆料者指控分院隱匿性侵案件、剪輯現場監視影片，吳子鈞說，全是子虛烏有的編造故事，雙方已提告訴，進入司法裁決。至於醫院部份，已獲不起訴處分，證實與院方無關，豈料被大肆宣染，影響醫院名譽。特助廖淑芬當場高舉不起訴處分書，委屈落淚說「同仁們看到報導，深感被誤解，無不心碎」。
現年76歲的宏恩醫院吳子鈞總院長，原本是腦神經外科名醫。20餘年前，因為政府一句台中沒有收容精神監護醫院，病患需要遠赴台東住院，他毅然放棄高收入，成立龍安分院投入精神醫療領域，多年來，配合法務部收治監護處分治療病患逾5000人。他澄清出身土水師後代，沒有強硬背景。
奉獻醫療超過半世紀的吳子鈞，即使76歲了，仍然「一天24小時都在工作」。事實上，吳子鈞不但創辦台中宏恩醫院，實現蓋窮人醫院夢想，還擴建龍安分院，更因精神障礙患者除夕夜一句話「渴望有個家」，散盡家財，買地籌建完成喜願家園，獲得台中市醫師公會頒發醫療奉獻獎。