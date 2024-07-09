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國防部戰備道毀良田！近百位台東鄉親北上抗議　饒慶鈴也來了

▲國民黨立委黃建賓要求國防部、交通部「重新規劃、充分溝通」。（圖／黃建賓辦公室提供）
▲國民黨立委黃建賓要求國防部、交通部「重新規劃、充分溝通」。（圖／黃建賓辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

國防部擬配合台9線拓寬工程，於台東縣關山鎮規劃關山戰備道，由於選址缺乏溝通，且恐破壞大面積良田，衝擊農民生計，引起地方強烈抗議。對此，台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐及近百名關山鄉親、在地民代專程北上，怒吼「顧生計、護良田，反對戰備道破壞家園」。國民黨立委們則訴求國防部、交通部，重新規劃充分溝通。

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國民黨立委黃建賓指出，政府高官在台北吹著冷氣、規劃政策，「完全不溝通，就打算硬蓋一條關山戰備道，破壞我們的家園」，不管台東縣關山鎮鄉親喊得多大聲，政府都沒聽到，因此鄉親必須專程來到台北，靠自己的力量發聲。

黃建賓代表台東關山鄉親表達四點訴求，第一，「顧生計，護良田，反對戰備道破壞家園」，他今年三月在立法院質詢時已表達，絕對支持國防安全，但不能在缺乏溝通，沒有妥善規劃下，就硬蓋關山戰備道，尤其蓋的地點，就在關山鎮一大片的良田上，這是鄉親世世代代賴以為生的耕作地，也是台灣非常重要的糧倉，一旦蓋下去，會衝擊許多農民的生計，造成良田破碎，農業倒退。

黃建賓續指，第二，「糧倉是戰備物資，不能餓肚子上戰場」，糧食不只是必要民生物資，更是必要戰備物資，如果還沒打仗，光蓋一條戰備道就先破壞花東重要糧倉，「這難道合理嗎？難道要餓肚子上戰場？」

黃建賓再指，第三，「景觀大道變戰備道，台東人不是二等公民」，國防部說關山戰備道是配合公路局台9線景觀大道工程規劃，但該工程官網上的規劃理念寫著要創造結合安全、景觀、人本、生態的新公路，結果現在卻先破壞景觀、人本、生態，尤其目前工程拓寬路段主要在花蓮，台東幾乎沒實際受惠，結果戰備道卻放在台東。

黃建賓最後要求國防部、交通部，重新規劃充分溝通，從今年三月質詢以來，直到今年七月，國防部才開始在地方辦說明會，關於戰備道的規劃設計，涉及國防部跟交通部的權責，必須要重新規劃地點，並且充分跟地方溝通，他也建議，戰備道規畫位置可考慮採用一旁的既有道路，地方也有建議可配合設置在未來的「花東快速公路」上，政府都應該納入評估，並再充分溝通。

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