16個外甥來過暑假！土豪舅曝超驚人伙食花費 吃飯像在食堂排隊
暑假到了！小孩的生活規劃一向是父母最為頭痛的問題，若有人幫你帶小孩呢？中國重慶一名36歲男子龔玲軍，每逢暑假期間都需擔綱起保母角色，最高紀錄一次容納16名外甥來家裡過暑假，一過就長達55天，期間的驚人花費也曝光。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合中媒報導，龔姓男子過去就曾因招待8名外甥過暑假而聞名，近日又分享自己招待「16個外甥」在家裡住55天的趣事，他在2022年招待這些外甥來過暑假，吃住大多都在家裡，花費極大，55天就花上6萬元人民幣（約新台幣26萬元），這還不算上他給的紅包錢。
龔男透露，期間煮飯花費極大，平均一天隨便要吃掉16斤米飯、8斤肉、20個雞蛋，加上各種蔬菜水果，由於天氣炎熱，家中5台冷氣需要全程打開。
為何會有這麼多外甥？龔男稱，自己上有3個姊姊，下有1個妹妹，自已也有2個孩子，所以總共容納了18個小孩，每天吃飯都像在學校食堂打飯一樣。他母親負責做飯，妻子負責打掃環境、洗衣服，他負責採買。
除了暑假之外，這些外甥在寒假也回來造訪，約得花上2萬元人民幣（約新台幣8萬多元）而這些外甥今年暑假也再度在舅舅家大吃大喝。