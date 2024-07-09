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16個外甥來過暑假！土豪舅曝超驚人伙食花費　吃飯像在食堂排隊

▲中國重慶一名36歲龔姓男子，每逢暑假期間都需擔綱起保母角色，最高紀錄一次容納16名外甥來家裡過暑假。（圖／翻攝自微博）
▲中國重慶一名36歲龔姓男子，每逢暑假期間都需擔綱起保母角色，最高紀錄一次容納16名外甥來家裡過暑假。（圖／翻攝自微博）

國際中心顏得智／綜合報導

暑假到了！小孩的生活規劃一向是父母最為頭痛的問題，若有人幫你帶小孩呢？中國重慶一名36歲男子龔玲軍，每逢暑假期間都需擔綱起保母角色，最高紀錄一次容納16名外甥來家裡過暑假，一過就長達55天，期間的驚人花費也曝光。

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綜合中媒報導，龔姓男子過去就曾因招待8名外甥過暑假而聞名，近日又分享自己招待「16個外甥」在家裡住55天的趣事，他在2022年招待這些外甥來過暑假，吃住大多都在家裡，花費極大，55天就花上6萬元人民幣（約新台幣26萬元），這還不算上他給的紅包錢。

龔男透露，期間煮飯花費極大，平均一天隨便要吃掉16斤米飯、8斤肉、20個雞蛋，加上各種蔬菜水果，由於天氣炎熱，家中5台冷氣需要全程打開。

為何會有這麼多外甥？龔男稱，自己上有3個姊姊，下有1個妹妹，自已也有2個孩子，所以總共容納了18個小孩，每天吃飯都像在學校食堂打飯一樣。他母親負責做飯，妻子負責打掃環境、洗衣服，他負責採買。

除了暑假之外，這些外甥在寒假也回來造訪，約得花上2萬元人民幣（約新台幣8萬多元）而這些外甥今年暑假也再度在舅舅家大吃大喝。
 

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