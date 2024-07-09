鄭文燦案是台版「政壇旋風」？趙少康曝辦案關鍵點是這件事
桃園市前市長鄭文燦因捲入林口工五擴大用地收賄案，原被裁定500萬交保，但高院昨裁定撤銷，今（9）日再開羈押庭。對此，中廣前董事長趙少康表示，鄭文燦案很難不聯想到民進黨內的政治鬥爭，但小老百姓更關心的是，民進黨早就失去早年為台灣民主打拼的創黨精神，簡直就是韓劇「政壇旋風」的真實寫照，靠學生運動、群眾運動上位成為執政黨，黑金、腐敗的程度更甚過去要打倒的特權勢力。
政治中心／綜合報導
趙少康今在臉書發文指出，鄭文燦涉嫌收賄，桃園地院同意他以500萬元交保，他要大加肯定桃園檢方，尤其是檢察官陳嘉義的偵辦動作，還在鄭文燦交保後，鍥而不捨提出抗告，相信換了一位法官，鄭文燦今天被收押的機會很高。趙少康表示，鄭文燦被外界謔稱「鄭百億」，在地方上關於房產、土地的風評傳得沸沸揚揚，他在台北都聽到一堆，檢方怎麼可能不知道？相信這次不是上面交辦，而是檢方主動偵辦，而且要動鄭文燦，一定會引發政壇動盪，實在應該給予檢察官肯定。
趙少康說，檢察官辦鄭文燦，基於檢察一體，事前一定會層層向上呈報，能辦到這裡，至少證明上面沒有阻擋檢方辦案。鄭文燦跟賴清德同屬新潮流，事發後，賴清德只要求勿枉勿縱，沒替鄭文燦的清白背書，也看得出端倪。趙少康提到，不論羈押庭的承審法官安排有沒有問題，檢方申請四次搜索票為什麼都沒獲准？看來桃園地方法院的態度十分奇怪，貪汙案的證據很不容易收集，如果桃園市長沒有政黨輪替，人證、物證一定會被隱瞞，增加辦案難度。如果基隆市長沒有政黨輪替，現在東岸廣場財產市府還是拿不回來，過程中的藏汙納垢也沒機會被關注。
趙少康強調，雖然鄭文燦案很難不聯想到民進黨內的政治鬥爭，但是小老百姓更關心的是，民進黨早就失去早年為台灣民主打拼的創黨精神，簡直就是韓劇「政壇旋風」的真實寫照，靠學生運動、群眾運動上位成為執政黨，黑金、腐敗的程度更甚過去要打倒的特權勢力。