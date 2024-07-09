計程車司機「喊價不跳錶」　監理站：可罰9000元

彰化監理站表示，近期有民眾反映搭乘計程車時駕駛不願意跳表，試圖以喊價方式違規載客，但一經查獲計程車駕駛有未按表收費事實，將依《公路法》處9000元罰鍰，為維護乘客搭車權益，監理站定期會同警方在違規熱點排班稽查，呼籲計程車駕駛人切勿以身試法，應按規定收費，免遭受罰得不償失。
記者許若茵／台北報導
監理站說明，彰化地區計程車費率是依據彰化縣政府公告收費標準，今年已調整費率為「起跳運價」1.25公里85元，「續跳運價」每200公尺加收5元，延滯計時(車速每小時5公里以下)累計每60秒加收5元。
彰化縣政府特印製彰化計程車費率運價貼紙宣導「在彰化搭乘計程車，請按表收費」，已由彰化監理站配送至彰化縣計程車公工會、車行及合作社委請協助發送給計程車駕駛，持續宣導駕駛張貼於車內明顯處便利乘客查看，同時也呼籲民眾乘車時切勿私下與駕駛議價，共同保障搭乘計程車的秩序與權益。
彰化監理站站長黃建興提醒，選擇搭乘合法計程車既安全又安心，若遇駕駛未依規定收費或其他不當行為時，可記錄車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名並檢附相關蒐證照片、影片等詳細資訊，向彰化監理站計程車申訴專線04-7867161轉302-306反映，以利後續查處。