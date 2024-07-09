新北國王、夢想家及攻城獅不回PLG選秀？張樹人確認：不會參與

瓊斯盃／中華藍白皆慘敗日本！李亦伸說重話：台灣女籃需徹底檢討

▲第43屆瓊斯盃籃球邀請賽，中華女籃藍隊和白隊接連對上日本女籃，卻都表現不理想，總計兩戰輸了103分，李亦伸稍早也在《超級裘爺來了》節目上說重話，直言中華女籃如今必須徹底檢討。（圖／籃協提供）
▲第43屆瓊斯盃籃球邀請賽，中華女籃藍隊和白隊接連對上日本女籃，卻都表現不理想，總計兩戰輸了103分，李亦伸稍早也在《超級裘爺來了》節目上說重話，直言中華女籃如今必須徹底檢討。（圖／籃協提供）

記者陳品翔/綜合報導

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽，中華女籃藍隊和白隊日前接連兩天對上日本女籃，但2隊表現都不理想，中華藍隊首日以46：97慘敗給對手，至於隔天中華白隊同樣以42：94落敗，總計中華2隊兩戰下來共輸了以大學為主體的日本女籃103分，也意外形成話題。而資深球評李亦伸稍早則在《超級裘爺來了》節目上說重話，直言中華女籃必須徹底檢討

我是廣告 請繼續往下閱讀
球評李亦伸說重話　直言中華女籃須徹底檢討

球評李亦伸首先直言，中華女籃如今必須重新做出通盤檢討，「我覺得台灣女籃過去這20年的停滯下來，沒有進步，不管是女籃的產業環境、球團的各方面經營管理，以及對於國際女籃的趨勢，還有球員打球的觀念等等，真的是給了我們當頭棒喝。面對日本的大學明星隊，我們的2支國家隊竟然在自家輸超過50分，我想我們女籃真的必須要徹底作出檢討。」

李亦伸也表示，最重要的是中華女籃能不能看見世界籃球、亞洲女籃的趨勢，「台灣女籃我們從訓練、教練執教、整個大環境來看，WSBL女籃停在那20年，我認為每個細節都有問題，都是環環相扣的，不是只有哪個環節出現落差。」

「台灣女籃的身材與素質條件並不差，雖然高度可能不如日本，但日本女籃的身材其實跟我們差不多，問題是我們就是打不出對方這種快速、精準、防守壓迫性又強的節奏，這是球員打球的觀念，跟教練的訓練要求也有關係。」

李亦伸有感而發　稱台灣籃球須做出改變

儘管本屆瓊斯盃女籃賽事日本派出以大學生為主體的陣容，但卻讓中華2隊皆吃足苦頭，這兩場比賽，藍、白兩隊合計發生63次失誤，被對手創造42次抄截，與日本的實力儼然呈現巨大落差，最終合計共輸給對方103分。李亦伸最後也表示，台灣籃球應該得到更大的啟發，不管是女籃也好，還是台灣籃球也好，都必須要徹底作出改變，多看看外面的世界，不能只是關起門來。


瓊斯盃出賽費男籃5000、女籃3000　體育署長鄭世忠：注意性別平等

布依德陪太太待產缺席瓊斯盃！莫巴耶頂替　「黃燈」說法純屬誤會

瓊斯盃／被日本大學控衛搞翻！中華女籃受壓迫易失誤　對抗性不足

瓊斯盃／中華女籃兩戰輸日本103分！發生63次失誤　主場顏面盡失

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代