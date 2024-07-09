瓊斯盃／中華藍白皆慘敗日本！李亦伸說重話：台灣女籃需徹底檢討

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球評李亦伸首先直言，中華女籃如今必須重新做出通盤檢討，「我覺得台灣女籃過去這20年的停滯下來，沒有進步，不管是女籃的產業環境、球團的各方面經營管理，以及對於國際女籃的趨勢，還有球員打球的觀念等等，真的是給了我們當頭棒喝。面對日本的大學明星隊，我們的2支國家隊竟然在自家輸超過50分，我想我們女籃真的必須要徹底作出檢討。」
李亦伸也表示，最重要的是中華女籃能不能看見世界籃球、亞洲女籃的趨勢，「台灣女籃我們從訓練、教練執教、整個大環境來看，WSBL女籃停在那20年，我認為每個細節都有問題，都是環環相扣的，不是只有哪個環節出現落差。」
「台灣女籃的身材與素質條件並不差，雖然高度可能不如日本，但日本女籃的身材其實跟我們差不多，問題是我們就是打不出對方這種快速、精準、防守壓迫性又強的節奏，這是球員打球的觀念，跟教練的訓練要求也有關係。」
李亦伸有感而發 稱台灣籃球須做出改變
儘管本屆瓊斯盃女籃賽事日本派出以大學生為主體的陣容，但卻讓中華2隊皆吃足苦頭，這兩場比賽，藍、白兩隊合計發生63次失誤，被對手創造42次抄截，與日本的實力儼然呈現巨大落差，最終合計共輸給對方103分。李亦伸最後也表示，台灣籃球應該得到更大的啟發，不管是女籃也好，還是台灣籃球也好，都必須要徹底作出改變，多看看外面的世界，不能只是關起門來。