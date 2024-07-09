鄭文燦涉貪「提高至1200萬交保」！律師20分鐘火速補700萬辦保
鄭文燦捲入土地弊案，法官6日裁定500萬交保，不過檢方當庭抗告，8日傍晚成功抗告，高院撤銷原裁定，發回更裁，桃園地院今（9）日上午再度召開羈押庭，律師與檢察官歷經4小時攻防，下午2時20分裁定1200萬元交保，即再加保700萬元，檢方不服再次當庭提出抗告。對此，鄭文燦律師在裁定結果出爐後，瞬速在20分鐘內籌得700萬現金，立即前往辦保。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，鄭文燦涉「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」弊案，台塑集團退休的楊姓地主，2017年間為使農地納入規畫區獲利，透過與鄭文燦熟識的重劃會主委廖姓男子行賄500萬元，不過隔年8月因案未過，因此鄭文燦將錢退還。
對此，檢調認為，鄭文燦收下金錢時就已經涉及貪汙，遂於今年6月間發動搜索約談，其中行賄的廖男遭裁定收押禁見，楊姓地主則因高齡予以交保，另外，本月5日檢調也帶回鄭文燦訊問，依涉犯貪污重罪當庭將他逮捕，複訊後以犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及逃亡之虞聲押，但桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保。
檢方獲悉後當庭提出抗告，高院審理後認為，桃園地院的裁定並未說明鄭文燦是否有羈押的原因，也未說明羈押的必要性，認為原交保裁定有多個不當之處，因此在8日發回更裁，今天稍早最新結果出爐，法院將鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境、出海。