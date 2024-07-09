曝綠委聽到「鄭文燦」1反應 徐巧芯：貪污黨名稱坐實了
前桃園市長鄭文燦涉貪獲新台幣500萬元交保，檢方當庭提出抗告，8日下午，高院撤銷原裁定、發回更裁，桃園地方法院晚間收到高院裁定後，經分案承辦法官閱卷，今（9）日上午10時整重開羈押庭，法院裁定鄭文燦改以1200萬元交保，限制居住、出境、出海，檢察官再度當庭提出抗告。而國民黨立委徐巧芯表示，藍委昨在立法院和「鄭文燦貪污」時，綠委的嘴巴都閉起來，無罪推定之前，整個民進黨就已定調「鄭文燦有罪」，這對民進黨來說是「短多長空」。
政治中心／綜合報導
徐巧芯今日在立法院受訪表示，鄭文燦本身有錯，民進黨貪污也是事實，這將重創整個民進黨和總統賴清德，因為貪污黨的名稱就坐實了。徐巧芯也說，昨天藍委在立法院激戰時，喊出「鄭文燦貪污」、「鄭文燦收500萬」，幾乎民進黨每個立委的嘴巴都緊閉，沒有人要聲援，「幾乎是在賴清德說要肅貪之後，已經幫整個民進黨定性了，鄭文燦就是收賄、貪污」，通常判決出來前會無罪推定，可現在判決沒出來，民進黨就已經定鄭文燦有罪，甚至要停權三年。
徐巧芯指出，鄭文燦貪污不對，但其實民進黨還是有政治鬥爭，聽說是前總統蔡英文要求，賴清德才妥協海基會董座的職位讓鄭文燦當的；不過這對民進黨來說是短多長空，怎看似除掉一堆人，可實際上民眾對民進黨的感受就是，鄭文燦做了8年桃園市長、到現在海基會董事長，也是在賴清德任內，過去7年的案子到現在才查，相關被告都被羈押了，可鄭文燦卻能交保，沒道理給錢的人被關、收錢的人沒事。