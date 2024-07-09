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為巴黎奧運代表團授旗！賴清德贈禮物：盼選手旗開得勝、為國爭光

▲賴清德今前往高雄國家運動訓練中心出席「我國參加『2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會』代表團授旗典禮」。（圖／總統府提供）
▲賴清德今前往高雄國家運動訓練中心出席「我國參加『2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會』代表團授旗典禮」。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

巴黎奧運將於7月底登場，總統賴清德今（9）日前往高雄國家運動訓練中心出席「我國參加『2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會』代表團授旗典禮」，肯定選手們在經年累月不斷努力下，站上國際舞台，並凝聚國家團結的力量。此外，賴清德也致贈圓滿御守予代表團，未來將掛在選手的行李上，陪同大家出國比賽。

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賴清德致詞時表示，這個月底、7月26日第33屆奧林匹克運動會將在法國巴黎登場，今天很榮幸來到國訓中心為選手們加油打氣。首先，他要恭喜及感謝選手們在經年累月不斷努力下，站上國際舞台，表現受到國人關注，並凝聚國家團結的力量，將台灣推上世界舞台，更祝福大家旗開得勝、馬到成功。

賴清德提到，過去他擔任行政院長，提出「黃金計畫」備戰東京奧運，因此獲得不錯成績，感謝前院長蘇貞昌及陳建仁接續以「黃金計畫2.0」備戰巴黎奧運，相信未來還會有「黃金計畫3.0」。

賴清德指出，選手們努力站上國際舞台，國家要做大家的後盾，讓選手有更好的機會為國爭光，住宿上，除了入住選手村，也會租用飯店式公寓作為駐點，讓大家有比較好的休息空間。另外，由農業部媒合贊助廠商，將台灣的農產品送到巴黎，國訓中心也和食品集團合作，提供品質優良食品，增加選手體力。

賴清德進一步指出，國訓中心也與運科中心合作，將「高壓氧艙」帶到巴黎，可協助選手迅速修復組織、解除疲勞。此外，在巴黎租用市立運動中心，國訓中心及運科中心也進駐，提供足夠的訓練場域，讓代表團不必與其他國家的選手搶登官方訓練場地。

賴清德表示，此次備戰巴黎奧運，比備戰東京奧運要好很多，是「黃金Plus計畫」，上一屆東京奧運台灣獲得2面金牌、4面銀牌、6面銅牌；相信在「黃金Plus計畫」下，對巴黎奧運更有信心，也預期成績會比東京奧運更好。

賴清德再次感謝團長、總領隊、全體隊職員、教練、每位選手，以及防護員、醫師等協助這場運動的每一個人，大家都很辛苦，這就是真正的國家隊，「國家隊出征，為國爭光，全國人民會做最好的後盾，也祝福代表團一路平安、一帆風順」。
 

▲賴清德也致贈圓滿御守予代表團。（圖／國訓中心提供）
▲賴清德也致贈圓滿御守予代表團。（圖／國訓中心提供）

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