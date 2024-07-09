最高難度！《波拉西亞戰記》首隻混沌首領「賽爾卡林」狂暴降臨

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《波拉西亞戰記》首隻混沌首領「賽爾卡林」將於7月10日12:00起加入戰場，混沌首領是遊戲中攻略難度最高的BOSS，將首領戰的困難程度拉升到新層次，需要集結眾人之力方能成功擊殺。擊殺後將有機會掉落遊戲中最高等級的「傳說級裝備碎片(紫色等級)」及「傳說級亞奎殘片」，亦是目前遊戲中可取得此兩項道具的唯一管道！
專屬活動「與混沌首領的相遇」也將於各領域編年史第五週至編年史第六週限時登場。黃金港戰爭以前，每當黃金聖火台的火花燃起，賽爾卡林都會帶領不死者和士兵們現身火光中，展現萊茵索夫妖精的權威；使觀看者恐懼與敬畏的賽爾卡林，將再次在黃金聖火台上露面。玩家只要完成指定任務即可獲得豐富獎勵，包含多種可提升角色能力的道具，以及與首領對戰時可使用的靈藥。活動詳細任務及獎勵如下：
🟡擊敗100隻怪物：「首領獵人的靈藥 II」*2個、「防具強化卷軸」*3個、「缺損的深淵石」*10個
🟡擊敗3,000隻怪物：「攻擊靈藥 II」*2個、「飾品強化卷軸」*3個、「缺損的深淵石」*10個
🟡擊敗10,000隻怪物：「防禦靈藥 II」*2個、「武器強化卷軸」*3個、「缺損的深淵石」*10個
🟡在黃金港領地使用1次黑劍：「攻擊速度靈藥 II」*2個、「稀有防具記錄」*10個、「稀有深淵石選擇箱」*1個
🟡在黃金港領地消滅1隻狩獵場首領：「移動速度靈藥 II」*2個、「稀有武器記錄」*10個、「稀有深淵石選擇箱」*1個
7/14開放六座駐紮地奪回，六階封印戰以及全新亞奎：集中具現7/10率先上線
7月14日20:00起將追加開放六座駐紮地供旅團進行宣戰及奪回，分別為銀光莊園、熔岩之地、鹽原、黑暗之霞、土龍谷、沙刃。首次成功攻佔該六座新駐紮地的旅團可獲得較前次更重磅的「首次佔領獎勵」，包含「稀有防具紀錄5個(角色）」、「稀有飾品紀錄5個(角色)」、「稀有防具解除侵蝕捲軸2個(角色）」、「稀有飾品解除侵蝕捲軸2個(角色）」、「纏結結晶體2個(角色)」等道具；而於7月21日23:00紛爭期間結束當下，除了佔領六座新駐紮地的旅團可再額外獲得「最終佔領獎勵」，持有第一波開放的九座既有駐紮地之旅團，也有「最終佔領獎勵」可以領取。
7月10日亦將解鎖六階封印戰，整體攻克難度再提升，也提供優渥之達成獎勵，包含可用於製作英雄級裝備的必要材料「完美的深淵石」。同步開放全新亞奎系統「集中具現」，用於攻擊與防禦的均衡，以及狀態異常套用能力值可成長；除了既有的「戰鬥具現」外，全新亞奎系統將使玩家擁有更多強化能力的選擇！
iOS用戶限定：Apple ACG Fest全明星動漫祭！超值獎勵熱烈開放領取中
《波拉西亞戰記》參與2024年App Store全明星動漫祭，為感謝玩家們的支持，將於活動中發送限定獎勵，包含「Lv.1黑劍」*12個以及「經驗值靈藥I」*5個，讓玩家可以透過黑劍獲得扭轉據點戰局的機會，全力衝刺駐紮地奪回！即日起至8月12日，透過以下連結進入獎勵兌換頁面後，將自動開啟遊戲並將獎勵發送至遊戲內保管箱中。獎勵有限，兌完為止。