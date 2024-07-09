澀澤榮一登萬圓新鈔！享譽「日本資本主義之父」　卻遭韓抗議侵略

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在家庭耳濡目染之下，澀澤榮一從14歲起就開始參與家中經營的小生意，跟著父親前往信州（長野縣）採購藍玉的原料「蓼藍」，並獨自完成這項採購任務，展現出對商業經營的天份。
從啤酒、鐵路到電力 澀澤榮一建築日本經濟雛形
不過在澀澤榮一17歲時，當時日本正處於動盪時代。「黑船事件」發生後，日本與美國簽訂條約，使得德川幕府的威信盡失，日本國內也興起一陣尊王壤夷的風潮。而澀澤榮一感受到幕府的政治敗壞，因而萌生對抗體制，以及尊王壤夷的意識。
澀澤榮一一度要與哥哥澀澤喜作共謀進行壤夷計畫，但有勇無謀的行為被勸退，澀澤榮一也因為擔心連累家人，跟哥哥喜作逃到京都。在一連串因緣際會下，返回江戶出仕當時剛就任為朝議參預的一橋慶喜。1866年，慶喜成為幕府將軍，澀澤榮一成為幕臣（幕府的直臣）。
澀澤榮一在1867年時，以為幕臣身份隨著使節團前往歐洲訪問，並參加巴黎萬國博覽會。在長達一年半的訪歐行程中，澀澤榮一見識到歐洲列強的文明與船堅砲利，以及近代社會的一切，也體會到資本主義的力量，思想也大幅改變。
澀澤榮一在見識過現代文明後回到日本，利用在當地學習到的知識，先創立了第一國立銀行，推動東京證券交易所，此外還參與創辦逾500間企業，並在多年間出資贊助逾600個社會和公共項目。
據「澀澤榮一紀念財團」網站統計顯示，澀澤榮一直接參與的企業範疇由陸路交通、紡織、皮革、造紙到酒店、採礦、鋼鐵不等，當中有部分更演變成現時日本當地的著名企業，例如帝國飯店、札幌啤酒、JR、東京電力、清水建設等。
道德、經濟合一 澀澤榮一享譽盛名
提到澀澤榮一，大家可能都會想到的是NHK大河劇《直衝青天》，劇集主角正正是以澀澤榮一為初型。雖然劇集開播時備受爭議，最後卻大獲好評。
此外，澀澤榮一的著作《論語和算盤》也廣為人知。《論語和算盤》被稱為是改變近代日本的商業聖經，其中提及了澀澤榮一的經營哲學。澀澤榮一認為，要將「算盤」和「道德」結合，才可令社會得到更長遠的發展，他提倡的企業社會責任亦在日後日本社會中漸漸體現。
澀澤榮一晚年致力推動國際和平與民間外交，不僅在國際上享譽盛名，就連蔣介石訪日時，都前往飛鳥山的澀澤邸求見澀澤榮一，並且曾兩度入圍諾貝爾和平獎，可見其人望之高。而澀澤榮一在1931年11月結束了91歲的生涯，不僅各界紛紛舉辦追悼會，告別式時包括天皇敕使、各國使節、政界及企業名人也都到場致哀。
過去日本多次考慮採用澀澤榮一作為鈔票肖像圖樣，但因為他沒有蓄鬍，在過去的紙幣印刷技術上，較難以防偽而沒有被採用。如今因防偽技術精進，日本政府也終於在2024年新版一萬圓紙鈔採用澀澤榮一的肖像。
二度登日圓鈔面 韓國抗議「經濟侵略」
不過澀澤榮一並非沒有爭議。韓國一群由日本殖民時期「抗日運動」的後裔所組成的團體，就出面抗議新版的萬元日圓鈔票使用澀澤榮一的頭像。在大韓帝國末期，澀澤榮一於朝鮮半島（韓國稱韓半島）舖設鐵路，並於日治時期（韓國稱日帝強佔期）擔任京城電氣（韓國電力公社的前身）的社長，被韓國批評為帶頭「經濟侵略」的人。
而在當時發行的紙幣上就印有澀澤榮一的肖像，雖然有人認為他是韓國近代化發展的推手之一，但這些反日團體認為，日本現在使用澀澤榮一的肖像，是在為殖民統治行為辯護的欺騙行為。
其實日本早在2019年公佈新鈔設計時，澀澤榮一的出現已引起韓國一方不滿。過去日本媒體《FNN》駐首爾的支局長渡邊康弘也曾撰文緩頰，指出雖然韓國人不喜歡，且澀澤榮一在韓國開展商業活動是事實，但澀澤也曾在韓國開辦許多慈善事業，「韓媒有這樣的批評真的很遺憾。」