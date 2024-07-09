美國家庭深陷財務危機！調查：半數美國人負擔不起夏天度假費用
根據英國民調公司「Redfield & Wilton Strategy」代表《新聞週刊（Newsweek）》進行的民意調查，今年夏天許多美國人由於生活成本高昂放棄旅遊計畫，有53％的受訪民眾表示，如果物價沒那麼高的話會想要在夏天外出度假，但如今只好作罷。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《新聞週刊》報導，這項民調在6月27至28日進行，訪問了2500位美國民眾，有44％的受訪民眾表示，未來3個月沒有任何出遊計畫，更有53％的受訪民眾表示，就是因為物價太高而放棄旅遊。而在計畫旅遊的民眾之中，有64％的人表示自己的出遊計畫受到高生活成本影響，55％的人表示選擇了更便宜的目的地，45％的人表示選擇了更便宜的交通方式，30％的人表示選擇了更便宜的住宿處。
根據美國官方數據，目前通膨已顯著降溫，遠遠低於2022年6月的9.1％峰值，但民眾仍然對經濟狀況抱持負面看法。Bankrate的分析師洛斯曼（Ted Rossman）表示，近年生活成本變得越來越昂貴，這就是為什麼這麼多人難以負擔度假所需的費用。
洛斯曼指出，如今普通家庭的開支比2022年初高了約20％，民眾花費在生活必需品上的錢多了，能夠用於旅遊度假的錢就少了。尤其對於那些背負信用卡債的人來說，利率維持在高水準也等於實際降低他們的消費能力。
另外，根據《新聞週刊》與民調公司「MarketWatch Guides」合作的另一項針對美國的調查顯示，47％的受訪者稱2024年是他們人生中所經歷過的財務壓力最大的一年，有41％的受訪者稱財務狀況「摧毀了」自己的心理健康。
大多數的受訪者承認，財務壓力來自於個人管理不善，58％的受訪者表示他們沒有詳細規劃個人預算，有44％的受訪者稱自己消費了其實無法承擔的金額，甚至有41％的受訪者稱自己會刻意避免去查看帳單。