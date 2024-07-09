元元外拍碰變態攝影師！被鎖門逼做猥褻表情 訴苦閨蜜驚覺被陷害
女星元元（吳婕安）擁有純慾外型，加上呆萌個性，在寫真界獲得高度關注。日前她在節目上分享，曾經被閨蜜陷害過，在對方的介紹下接了外拍工作，到現場才發現是變態攝影師，事後她向對方訴苦，才知道對方根本知道該名攝影師的狀況，讓她感覺很受傷，對此，阿Ken也分析對方心態：「她大概心裡有點不平衡。」
記者吳昕蓓／綜合報導
元元在節目《同學來了》表示，學生時期會接外拍賺零用錢，卻遇上驚險狀況：「有個網拍攝影師說現場有很多化妝師，叫我自己去就好，不然現場太多人會塞不下，結果到現場完全沒人，只有那個攝影師，而且門還上鎖。」她透露拍攝過程也越來越走鐘：「他（攝影師）還幫我用頭髮，我覺得越來越怪的是，他一直要我做一些猥褻的表情，我很害怕，攝影師還不讓我走，好險那天是家人載我去拍照，我哥趕快衝上來救我。」
事後元元向閨蜜訴苦，對方冷漠的態度讓她很受傷：「我閨蜜也有遇過那個變態攝影師，我問她怎麼不跟我講那個攝影師這麼可怕，但她居然回我說『我為什麼要跟妳講』。」阿Ken則猜測對方的心思：「她大概心裡有點不平衡，覺得我遇到不好的事情，妳也要遇到，這樣才算扯平。」
聊到被閨蜜背叛，琳妲也坦言，覺得要小心長相亮麗的閨蜜：「像元元就長得太漂亮、太無辜，男友可能會被她勾走，還有她是天蠍座，我曾經碰過天蠍座的閨蜜把事悶在心裡，過了2年才來翻舊帳。」無端被波及的元元聽完立馬反駁：「真的喜歡妳的男生，才不會一直去瞄妳的閨蜜，我曾經就有閨蜜覺得我會搶她男友，一直很提防我，結果最後是另個閨蜜把她男友搶走還結婚。」