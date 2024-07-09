快訊／醜聞纏身！江坤俊主動請辭下車《健康2.0》 T台聲明她取代
名醫江坤俊爆出偷吃護理師，和老婆劉藺秦共同發聲明滅火，無奈止不了血，又接連被爆出性騷主播鄭凱云，而該名女護理師其實已婚，但發現懷孕，而她老公早結紮，江坤俊付500萬封口費內幕，經紀公司對此表示：「江坤俊醫生的私事，不再回應。」一連串風波下，他主動請辭節目《健康2.0》，「因近日私人事件讓節目受到波及，深感抱歉，故自請離職」，TVBS正式發出聲明。
記者林奕如／台北報導
江坤俊愛家好男人形象破功，先被TVBS切割，暫停主持節目《健康2.0》一個月，今主動請辭節目，真的回不去了。他醜聞連環爆，又傳出他和女護理師的在醫院激戰被人撞見，現場還遺留內褲，而該名護理師爆出其實已婚，江坤俊付500萬封口費，不想讓這段婚外情曝光一事，該名護理師之後也緊黏江坤俊，並且作風越來越高調。
江坤俊負面形象讓婆媽粉心碎一地，掀起抵制浪潮，原先業配和代言主動找上門，現在面臨形象受損，傳出被求償千萬，經紀公司對此不回應。
TVBS聲明
謝謝媒體朋友連日來的關心。
針對本公司節目《健康2.0》主持人江坤俊醫師近日相關緋聞報導，江醫師已正式請辭健康2.0主持一職，江醫師表示，”因近日私人事件讓節目受到波及，深感抱歉，故自請離職，希望觀眾繼續支持優質的健康節目，謝謝大家"。
本公司對此發表健康2.0主持人更動聲明如下，《健康2.0》加入陳欣湄醫師為主持陣容，陳欣湄醫師為專業的家庭科醫師，擁有豐富經歷及流暢口條，曾出版醫療知識相關書籍並擔任專欄作家，我們將持續提供觀眾優質的服務與資訊。
聯利媒體股份有限公司
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110