夏季電費變天價！台中套房「1度8.46元」 眾狂轟：開燈都嫌浪費
「租屋電費新制」即將於7月15日上路，房東被規定收取每度電費不得超過電費單「當期每度平均電價」。然而就在新制上路前夕，一名網友爆料台中西區兩間出租套房，夏季電費竟開出每度電8.46元的天價，讓不少人看傻怒轟無良房東，「開燈都覺得浪費，這電費是真敢開。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（8）日在臉書社團「爆料公社二社」中發文，她寫下「來看看現在台中恐怖的電費。」只見截圖中為台中市西區的兩間租屋資訊，每個月租金分別是1萬6000元及1萬2500元，雖然室內裝潢頗為高級，但收取水電費的標準為非夏季一度電6.63元，夏季則一度電8.46元，誇張電價瞬間引起網路熱議。
不少網友見狀狂酸，「開燈都覺得浪費⋯這電費是真敢開」、「直接給你算一千度以上的價錢」、「不只租金吸血，就連電費也不放過，房東們真噁心」。不過，也有人直言，「現在有新規定了，電費不能用幾度多少錢，新租房的可以去看政府的租房契約，舊契約一樣要走完才能改。」
「租屋電費新制」四大重點
事實上，內政部日前宣布「租屋電費新制」即將於7月15日上路，若有房東不改正，最高可罰30萬元，並得加重、按次處罰。
1、以用電度數計費，每度電費不得超過電費單「當期每度平均電價」。
2、非以用電度數計費，所收取的電費不得超過電費單「當期電費總額」。
3、公共設施電費未申辦分攤併入租屋處電費內者，房東不得額外收取。
4、房東有提供電費資訊義務，房客也可自行向台電申辦查詢電費資訊。