全家化身最強手搖店！新品紅柚烏龍、奶茶 逾30款現做茶飲可外送
全家拓展現做茶飲版圖，朝全國最大連鎖茶飲店目標邁進，陸續投資逾2.5億佈局，除了陸續引進封口機、部分門市新型煮茶機外，也運用冰磚專利技術，減輕店員負擔，今夏再推「紅柚椰果白烏龍」及「紅柚椰果紅茶」，還有7月10日起「好喝奶茶」等新品，現做茶飲共計有逾30款飲品，還結合FamiNow、Uber Eats、foodpanda，隨時想喝都能點。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家董事長葉榮廷指出，全家未來會有四大發展重點，分別是「手搖杯」、「健康餐飲」、「居家便利煮」、「東南亞新住民」。全家看準手搖飲千億商機，陸續投資逾2.5億，積極佈建機台設備、產線專利、產品研發。
今年夏天全家福爾摩沙茶館系列，先推出「紅柚椰果白烏龍」及「紅柚椰果紅茶」；「搖搖茶吧」系列則出「寒天甘蔗檸檬」；7月10日起搖搖茶吧再端出全新品項「好喝奶茶」，特大杯原價55元，10日起至23日會員嘗鮮價只要49元。共計已有逾30款茶飲滿足消費者需求。
全家喊出要成為全台最大連鎖茶飲店！全家商品本部長李慶賢表示，全家現做茶飲簡化製杯流程，店員做一杯只需要1分鐘左右，比起市面的手搖飲店節省約一半的時間，還有24小時想喝都喝得到的優勢。全家現做茶飲除了部分門市引進煮茶機外，也運用茶磚、冷凍配料等技術，讓消費者到手時間更快速，也降低門市店員負擔。
全家現做茶飲主打24小時都喝得到，結合FamiNow、Uber Eats、foodpanda三大外送平台，無論半夜或清晨都可下單送到家；7月10日起至23日使用FamiNow購買搖搖茶吧，可享全品項買二送一優惠（限同品項），自取訂單滿149元，再送30元「全家」購物金（滿50元即可折抵），邀請消費者把握體驗。
此外，統一企業集團奠基台南，明（10）日7-11於台南開幕台灣第7000店「首府門市」，外觀以橘色漸層鏤空窗花和金色弧形線條為設計特色，閃耀著不朽光輝，致敬台南古都歷史風華。並且「首府門市」康是美、星巴克聯合展店，團隊費時一年打造創新複合生活平台，滿足多元生活體驗。