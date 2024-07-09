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如神眷顧的好運！她換日圓新鈔見流水編號「777777」　網：別花掉

▲日本睽違20年再度發行新鈔，面額分別為1萬日圓、5000日圓、1000日圓。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本睽違20年再度發行新鈔，面額分別為1萬日圓、5000日圓、1000日圓。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本於7月3日正式發行面額為1000日圓、5000日圓、1萬日圓的新鈔，成為自2004年以來，時隔20年首度換新鈔。新鈔陸續於4日在各個金融機構進行兌換，有不少日本民眾已經搶先更換新鈔，不過近來一張日圓新鈔因為流水編號十分罕見，因而在網路上掀起熱烈討論。

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根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本一名社群平台X（舊稱推特）的網友「OCKBONE（オックボーン）」近來分享了一張一萬日圓照片，表示這是岳母換到的新鈔，「運氣好到如有神眷顧」。只見這張一萬日圓紙鈔的流水編號竟然是「AA777777WJ」的鈔票，數字全都是7，機率相當罕見。

OCKBONE表示，這是他第一次見到如此稀有的紙幣，感到非常驚訝，並說「純粹覺得太厲害了。感覺好運會到來。」他也將會把這張日圓新鈔存放在保險箱裡。

這篇貼文發出後，隨即引發網友討論，目前已經有33萬網友點讚，不少網友紛紛留言表示，「超厲害的！」、「7的連號超強」、「請把它當成傳家寶」、「收藏家可能會高價收購」、「注意防止劣化」等。

紙幣收藏商專門鎖定這類特殊編號的紙幣，還有專門的店家會用高價購買。位於東京都豐島區的古錢收購專門店「Antique Link」也分享了稀有流水編號紙鈔的例子，例如，未使用過的一萬日圓紙幣，其流水編號為「AA111111AA」或「AA777777AA」的話，收購價格將為30萬日圓，數字為1或7的連號收購價為3萬日圓等。

不過店家也提醒，如果紙幣有折痕或污漬，收藏價值會下降，因此保管地點非常重要。紙鈔容易因陽光曝曬而褪色、劣化，另外放在潮濕的地方還可能會發霉。為了保持鈔票的完整性，最好收在專門的袋子內妥善保存。

日圓紙鈔流水編號有眉角　不會使用這2字母

據日銀官網刊載，紙鈔上印刷的英文字母及數字被稱為「流水編號（記番号）」。在3日新發行的紙鈔上會由6個數字及頭尾兩組英文字母組成。

不過新鈔上所使用的英文字母僅有24個，「I」跟「O」因為與數字的「1」、「0」相似，避免混淆因此不使用。數字的使用範圍則是從「000001」到「900000」，共有90萬種組合。

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