如神眷顧的好運！她換日圓新鈔見流水編號「777777」　網：別花掉

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OCKBONE表示，這是他第一次見到如此稀有的紙幣，感到非常驚訝，並說「純粹覺得太厲害了。感覺好運會到來。」他也將會把這張日圓新鈔存放在保險箱裡。
這篇貼文發出後，隨即引發網友討論，目前已經有33萬網友點讚，不少網友紛紛留言表示，「超厲害的！」、「7的連號超強」、「請把它當成傳家寶」、「收藏家可能會高價收購」、「注意防止劣化」等。
紙幣收藏商專門鎖定這類特殊編號的紙幣，還有專門的店家會用高價購買。位於東京都豐島區的古錢收購專門店「Antique Link」也分享了稀有流水編號紙鈔的例子，例如，未使用過的一萬日圓紙幣，其流水編號為「AA111111AA」或「AA777777AA」的話，收購價格將為30萬日圓，數字為1或7的連號收購價為3萬日圓等。
不過店家也提醒，如果紙幣有折痕或污漬，收藏價值會下降，因此保管地點非常重要。紙鈔容易因陽光曝曬而褪色、劣化，另外放在潮濕的地方還可能會發霉。為了保持鈔票的完整性，最好收在專門的袋子內妥善保存。
日圓紙鈔流水編號有眉角 不會使用這2字母
據日銀官網刊載，紙鈔上印刷的英文字母及數字被稱為「流水編號（記番号）」。在3日新發行的紙鈔上會由6個數字及頭尾兩組英文字母組成。
不過新鈔上所使用的英文字母僅有24個，「I」跟「O」因為與數字的「1」、「0」相似，避免混淆因此不使用。數字的使用範圍則是從「000001」到「900000」，共有90萬種組合。