奧運跆拳道唯一希望！羅嘉翎先踢模擬賽評估傷勢　期待大皇宮比賽

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近期飽受腳踝骨裂傷勢影響，今年一直沒有正式比賽，上個月教練劉聰達在國訓媒體日表示，羅嘉翎的傷勢已經恢復8成。談到目前傷勢情況，羅嘉翎表示：「傷勢狀況漸入佳境，下週會在國訓中心舉辦模擬賽，模擬整個奧運流程和對手，順便觀察腳傷的恢復程度。」
上屆東京奧運羅嘉翎踢下一面銅牌，她提到，今年奧運有一種熟悉感，希望自己不要給自己太大壓力，也因為不是菜鳥，盡量讓自己不要太過緊張。
羅嘉翎強調，今年奧運第一個目標就是能夠健康上場，並希望能超越上一屆的獎牌成色。此外，她提到之前好次去巴黎比賽，都沒有機會參觀古蹟景點，這次跆拳道在大皇宮舉行，讓她超級期待「很開心！以前都沒有去過，是很特別的體驗。」
距離奧運倒數17天，總統賴清德親自授旗，也為每一位台灣健兒送上平安御守，羅嘉翎說：「奧運時間越來越接近，今天授旗大家在一起，有一種互相鼓勵的心情，賴總統還特別下來看選手，讓我非常開心。」
避開頭號種子 羅嘉翎利多
世界排名第1的中國女將駱宗詩在籤表的上半部，對於羅嘉翎而言算是小利多，畢竟兩人在國際賽交鋒，羅嘉翎皆居於下風，杭州亞運羅嘉翎就是敗在駱宗詩的腳下「銀恨」。
為何生涯對上駱宗詩總是敗多勝少? 羅嘉翎回應，「她的打法跟我蠻雷同的，但經驗值和應變能力都比我好，是可敬的對手。我也會反覆檢視她的影片，找出破解之道，希望未來碰上能有所突破。」
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