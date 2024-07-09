「金錢畸形症」是什麼？年輕世代逾40%有感　鉅富或赤貧都躲不過

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紐時提到，「金錢畸形症」可能發生的狀況包含攀比的心理，個人理財公司Credit Karma消費顧問艾勒芙（Courtney Alev）提到，對於那些覺得自己財富比不上其他人的人來說，很容易因此呈現放棄狀態，把錢花在那些能夠在當下讓自己更快樂的事物，但日後卻沒有積蓄。
該公司對美國成年人進行調查，有29%的民眾曾經經歷過金錢畸形的時期，年輕世代則更為明顯， 20多歲或以下的Z世代受訪者，有43%的比例認為自己有金錢畸形症；20多歲至40歲出頭的千禧世代也有41%表示自己曾經歷過此狀態。
財務規劃公司Edelman Financial Engines的一項調查中，有三分之一的受訪者表示，他們在度假或購買奢侈品等花費超出了自己的承受能力，藉此能跟上攀比的步伐。
金錢畸形症的發生明顯跡象，是使得人們自認為財務狀況比實際情況更糟或更好，因此，除了過度消費支出之外，過度儲蓄和過度節省也在金錢畸形的範疇之下。
另據美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）提到，除了不良的購物習慣以外，若你非常富有，但你仍認為沒有足夠的錢來快樂，同樣也是金錢畸形的類型；此外，過度儲蓄或時常進行超低額消費亦然，報導舉例，「若你的銀行帳戶已經滿了，但你不願意花錢。例如，即使買得起更高品質的商品，你也可能在雜貨店只購買最便宜甚至不健康的產品」，這點同樣也屬於財務現實認知失調的情況。