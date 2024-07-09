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被孫振教霹靂舞手勢　賴清德：想問他跳舞時如何維持髮型

▲賴清德表示，謝謝孫振教他霹靂舞的手勢。（圖／賴清德Threads）
▲賴清德表示，謝謝孫振教他霹靂舞的手勢。（圖／賴清德Threads）

記者陳佩君／台北報導

巴黎奧運將於7月底登場，總統賴清德今（9）日前往高雄國家運動訓練中心替巴黎奧運代表團選手加油打氣，霹靂舞選手孫振代表選手上台，從賴清德手中接過圓滿御守。賴清德事後在Threads上發文，謝謝孫振教他霹靂舞的手勢；民進黨立委吳沛憶則留言笑稱，「孫振跟威廉撞髮型，都是六四分！」

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中華奧會代表團這次共有60名選手取得第33屆巴黎奧運參賽權，將角逐游泳、射箭、田徑、羽球、拳擊等16種運動種類，加上代表隊教練、醫療團隊和團本部職員，代表團共有144人前往。

總統賴清德今前往高雄國家運動訓練中心，替巴黎奧運代表團選手加油打氣，祝福所有選手平安出賽、締造佳績。

賴清額於現場贈送圓滿御守給選手，由孫振代表上台領取。孫振從賴手中接過圓滿御守，並教導他如何比出「霹靂舞」手勢，賴清德配合度十足，隨即和孫振一起一手拿圓滿御守、一手比出霹靂舞手勢，氣勢十足。

賴清德事後於Threads上發文，謝謝孫振教他霹靂舞的手勢，並透露「不過我其實更想問他，跳舞的時候是怎麼維持髮型的」；此外，賴清德IG限時動態上也透露，「我們的髮型好像有點像」。

眼尖網友表示，「兩人都是中分耶」、「兩位都是中分帥哥」；吳沛憶笑稱，「孫振跟威廉撞髮型，都是六四分！」還有網友補充，「威廉很在意人家說他中分」。

據指出，國訓中心文創團隊觀察到教練、選手在國訓中心備戰到出發，許多運動員會隨身攜帶許多祈福小物，國訓文創團隊自2023年開始發想以「守護御守」概念，以賽會年份的生肖作為視覺主體，設計專屬代表團的祈福小物，讓每一屆賽會的運動員可以有收集的趣味。

國訓文創團隊指出，2024年巴黎奧運為龍年，國訓文創團隊以童趣的龍形象，並以御守模式製作成行李吊牌，希望能藉由御守守護運動員最重要的訓練器材及服飾。

▲賴清德也致贈圓滿御守予代表團。（圖／國訓中心提供）
▲賴清德致贈圓滿御守予代表團。（圖／國訓中心提供）

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