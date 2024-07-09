開箱新北第一餐酒館！CNN評選50大榜首是這道 新聘資深印尼籍主廚
位於新北「百揚大樓」49樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」，被譽為新北第一餐酒館，最近又有新主廚與新菜上市。因新聘印尼籍主廚Indra Kusuma胡英達到任，以科班出身的西餐背景，以及歷任歐亞澳多地國際旅館和度假村的20年資歷，帶來多道入列國際美食榜單的東南亞名菜，即日起上市，首波有多道經典又正宗印尼風味，像是印尼五大國菜之一的「Gado Gado」，及CNN評選的「世界50大美食」中的印尼炒飯、沙嗲等，更有二度奪冠的印尼仁當牛肉。
記者葉盛耀/綜合報導
現年40歲的主廚Indra Kusuma胡英達來自印尼雅加達，因欽羨在觀光旅遊業任職的叔叔能遊覽各地工作，他大學選擇攻讀西餐和旅館管理學系。畢業後任職於雅加達君悅酒店、德國與澳洲的豪華郵輪，以及位於哈爾濱、馬爾地夫與桂林的地中海俱樂部(Club Med)等，32歲時成為緬甸茵萊湖諾富特(Novotel)酒店的行政主廚，又經歷與台灣妻子在峇里島、台灣台中開餐廳，及高雄洲際酒店「好客南洋餐廳」副主廚等資歷，才到了Asia49擔任主廚。
主廚Indra首波端出20道菜，道道皆為一時之選，例如聞名於世又被列為印尼五大國菜之一的「Gado Gado（印尼蔬食沙拉佐自製花生醬）」，是以多種蔬菜調拌特製花生醬的溫沙拉。印尼文「Gado」就是什錦、混合的意思，主廚選用高麗菜、空心菜、紅蘿蔔、豆芽菜、長豆等時蔬汆燙，搭配炸豆腐、水煮蛋配料，再淋上他的獨門配方、費工自製而成的花生醬汁，滋味甘甜鮮爽。
另外，在CNN評選的「世界50大美食」中，印尼仁當牛肉更是二度獲得榜首，同樣也是印尼五大國菜之一，仁當牛肉起源於印尼蘇門答臘的巴東一帶，因此又名「巴東牛肉」，作法各地略有不同，有些汁液完全收乾，也些保留湯汁，主廚Indra版本的印尼仁當牛肉，是以椰漿與翻炒至香的各式香料久燉兩小時，又加入椰絲煮1小時。牛肉吸飽香料、辣味與椰漿精華，肉質軟潤伴隨馨香，慢嚼時香氣在口中全然釋放，相當銷魂。
同樣被選為五大國菜且CNN評選全球50大美食的印尼沙嗲，是當地街邊小吃代表，事實上，雞、豬、牛、羊、魚都可變身為沙嗲，因宗教的關係，其中以雞肉最為普遍。雞肉串上裹滿醬汁，吃起來鹹中帶甜，滿口生香。
美味度讓人想深入探究的更有Indra主廚的參峇醬，他表示，參峇醬個地區風味不盡相同，他的版本除了辣之外，也融入些許甜與酸平衡。是將紅辣椒、蒜、香茅、番茄、蝦醬、干蔥搭上檸檬葉、羅望子等費工做成，也讓這道炭烤鮮蝦，吃起來馨香多層次卻又不掩蝦肉鮮甜。
而若是想吃正統泰國菜，很推薦台北喜來登大飯店「SUKHOTHAI泰式餐廳」，去年底聘請曾坐鎮多間國際頂奢酒店的泰籍主廚Jimmy掌杓，把正統泰國風味帶來台灣，今年6月更邀請到《泰國米其林一星餐廳》Khao (Ekkamai) 的行政主廚Nattakit Kallayanamitr, Chef Toei來台快閃客座，帶來的11道屢獲星級肯定的Khao餐廳經典菜色，如今都還有續賣，包含蟹肉烘蛋、瑪莎曼咖哩燉羊膝、以及米其林評鑑員推選最具特色泰菜第一名的「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」等。客座活動提供單點菜單，即日起開放預訂，客座菜單將持續販售至7月底。