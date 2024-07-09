2024巴黎奧運官方商品開賣！資訊一次看　吉祥物弗里吉人氣超高

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吉祥物弗里吉超受歡迎 紀念品人氣高
巴黎2024大型商店擁有約1000平方米的銷售空間和約1000件官方授權的商品。有不可或缺的紀念T恤，各種不同款式的手環、Les Phryges吉祥物、各種比賽項目的行李牌、粉色漸變的巴黎鐵塔、鑰匙圈和冰箱貼，以及與法國品牌Le Coq Sportif合作的運動服系列，多種商品任大家選購。
全店最受歡迎的商品就是本屆的吉祥物弗里吉相關的周邊小物，從可愛的絨毛娃娃到印有弗里吉圖案的紀念衣，還有可以戴在頭上變成帽子的弗里吉，都是非常具有代表性的商品，相當受粉絲們的歡迎，店內商品如果有黑色標籤，就代表是收藏款紀念品，僅在此旗艦店獨家銷售的限量款。
巴黎奧運紀念品旗艦店及分店資訊
🏪官方旗艦店
地址：Place Clémenceau, 75008 巴黎
開放日期：2024年6月27日至9月15日
營業時間：週一至週日，10：00-22：00
搭乘地鐵：富蘭克林羅斯福站 (Franklin D. Roosevelt)、地鐵1號和9號線
🏪羅浮宮店Carrousel du Louvre Shopping Centre
地址：Level 0 towards the Museum – 99 rue de Rivoli 75001 Paris
🏪艾菲爾鐵塔店
地址：Eiffel Tower Esplanade, Avenue Gustave Eiffel, 75007 Paris
🏪巴黎北站店Gare du Nord, main hall
地址：Platform 13 – 18 rue de Dunkerque, 75010 Paris