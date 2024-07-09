法鬥搭飛機關籠內活活熱死！隨主人搬家卻天人永隔 飼主淚崩
美國一對夫婦日前指控阿拉斯加航空（Alaska Airlines）「害死」他們的愛犬，他們由於搬家，帶著3隻狗狗搭機從夏威夷飛往俄勒岡州展開新生活，但在機場等待登機時狗狗便已出現脫水身體不舒服等狀況，航空公司卻要求狗狗待在籠內，最終4歲的法鬥犬法蘭克（Frank）不幸熱死。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這位美國女子安吉（Angie Engelgau）與先生蓋瑞（Gary Engelgau）於6月30日上午在檀香山機場準備搭機飛往俄勒岡州，當天氣溫約為攝氏27度，法蘭克因為天氣炎熱不斷喘氣，表現出很不舒服，於是安吉詢問機場人員是否能讓法蘭克從籠中出來，但機場人員卻不同意。
機場人員強調，寵物只能在寵物放鬆區（Pet Relief Area）才能被放出籠，即便安吉表示法蘭克出現因高溫不適的症狀也不願通融。後來好不容易把法蘭克帶到寵物放鬆區，讓法蘭克出來喝水休息了大概40分鐘，法蘭克狀況稍有好轉，然後就開始登機。
上機後法蘭克再度被關回籠內，又開始出現不適反應。安吉詢問空服員能否讓法蘭克從籠內出來，但空服員拒絕，並表示根據阿拉斯加航空規定，寵物在登機區以及飛機滑行、起飛、降落期間都必須待在籠內。
經過多次溝通後，安吉決定改要冰塊替法蘭克降溫，但是為時已晚，法蘭克已經一動也不動，失去呼吸不幸死亡。安吉夫婦不得不帶著法蘭克的屍體與另外兩隻狗完成這趟旅程，安吉夫婦表示，自己多次反映法蘭克身體不適，但無論在機場還是飛機上，工作人員只會不斷回答必須遵守規定，認為航空公司應該對狗狗更加友善。
對此，阿拉斯加航空表示，他們對於法蘭克的死訊感到悲痛，但是「我們的機組人員遵守公司對於寵物的相關規定，並已在飛行期間對寵物提供額外照顧。」而檀香山機場則表示，考量到案例實際狀況，不會拒絕讓法蘭克出籠的要求，不會堅持要在寵物放鬆區才能離開籠子。