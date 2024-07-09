對手統一超展店無上限！全家出招回應需求缺口　營運策略大揭秘

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全家6月營收年增率僅達4.36％，全家董事長葉榮廷說明，主要受到氣候影響，6月下雨天數高達19天，而天氣對便利商店所帶來的衝擊遠大於景氣；上半年合併營收成長6.64％，他表示「勉強還算不錯」。
在這6.64％的成長中，有約不到2%是來自「店數的增加」，上半年全家新開店達98間，但由於關掉營運相對不佳的店，故僅淨增加24間，而大部分的營收增長仍來自既有店舖，商品中表現最好的還是鮮食，其中三明治在與網紅聯名的帶動下成長超過30%，麵包以及冷藏鮮食則漲約5至10%不等，也有一部分的成長來自新品項，如馬尚煮等。
遇「高、大、強」經營環境困境 全家4方向出招
面對「高齡化」、「大缺工」、「強競爭」等3大經營環境挑戰，葉榮廷認為，只有以消費需求為核心，才會有比較好的解決方案，其中需特別關注新需求以及需求轉變的可能，這方面會受到新科技與新生活2大軸線的影響。他強調，全家持續致力於「回應消費需求缺口」，針對現有提供但不被滿足的需求進行優化。
全家未來將朝「手搖杯」、「健康餐飲」、「居家便利煮」、「東南亞新住民」等4大方向發展。首先，看準手搖市場商機以及超商消費者對手搖杯的需求，全家將持續加強這類產品的策略布局。其次，為回應消費者近年來對於健康議題的重視，全家長期導入Clean Label潔淨標章，接下來計畫推出「全穀標章認證」，同時也將聚焦推出高蛋白、高纖、減醣等產品，針對不同的消費族群，提供不同的消費需求。
他提到，目前全家會員數已超過1800萬，近期會在全家APP裡新增「健康儀錶板」功能，讓消費者可已透過全家APP來管理健康，藉由進食、熱量的紀錄觀察需求。第三，全家注意到全台2人小家庭高達400多萬戶，以及高齡年長者居住場所沒有設置電梯的比例達7成，上述觀察代表著這些族群在飲食生活方面多以便利為主，故將「居家便利煮」放入全家發展重點，盼能回應消費者「就近買、便利煮」的需求。
此外，台灣便利商店林立、商品標示清晰、服務項目多元，是生活在台灣的東南亞移民購買日常餐食、休憩交流、滿足寄取件、匯款等剛性需求的首要管道，全家規劃在照顧多元族群方面多加著墨。
產業缺工怎解？全家聚焦高齡族群勞餐率和AI
針對缺工問題日益嚴峻，葉榮廷指出，「台灣人口老化是事實，缺工無不可避免」，但台灣高齡族群勞參率與鄰近國家相比，存在著巨大的落差，以國內65歲人口來說，勞參率才剛突破10%，南韓卻高達30%，日本有26%，即使是美國也約達20%，這讓全家開始積極思考「如何運用高齡族群的勞動率」，除此之外，也在思量「如何運用AI協助店鋪勞務」。