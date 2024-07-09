北影「狂拍大元側胸」男子再現蹤！她驚喊：我知道他名字
電影《愛的噩夢》今（9）日舉行首映會，導演廖明毅率領林柏宏、謝欣穎、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）及黃宣亮麗出席。大元日前出席台北電影獎頒獎典禮，穿著露胸性感禮服成為焦點，他的「狂熱男粉絲」也在現場開心紀錄過程；該名男粉絲其實是記者，他今日再度現身記者會，還被大元欽點：「我知道他，我還記得他名字！」逗樂現場所有人。
記者黃雅琪／台北報導
大元憑藉《愛的噩夢》首度提名北影「最佳女配角」獎項，入圍即是鼓勵，他透露未婚夫「鼓鼓」呂思緯對於性感禮服沒有太大意見，但他全程觀看直播，事後卻是頻頻說教：「他只覺得我那天很好笑，他就覺得我到底在幹嘛？為什麼嘴角一直抽動，我說我真的很緊張！」不僅如此，鼓鼓還說看過一些片段後，就知道大元為什麼不會得獎，相當嚴厲。
廖明毅導演坦言，黃宣的「兔子人」角色本來是要找日本影帝北野武來演，甚至已經要到對方聯絡方式：「後來覺得不太可能，因為他年紀很大了，也無法來台灣，變成我們可能要去日本，加上疫情沒辦法。」黃宣聽聞笑虧自己是「平民版北野物」，更直言：「我幫導演省錢啦！」片中黃宣有一段賣車劇情，因為車子型號弄錯，導演現場改完稿子後，黃宣也立刻背完上陣，發揮驚人記憶力。
林柏宏日前在北影頒獎典禮上，清唱劉品言女團「Sweety」時期的首波主打歌〈愛是怎麼一回事〉，今日在現場被拱票房公約化身「唱跳歌手」，最後敲定票房若突破新台幣5000萬元，林柏宏、謝欣穎、項婕如、大飛、黃宣將還原大元昔日團體「Popu Lady」的成名曲〈戀愛元氣彈〉，穿上MV服裝大跳熱舞。電影《愛的噩夢》7月12日上映。